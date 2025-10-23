Un equipo argentino de la UBA conquista por primera vez el mundial PetroBowl 2025

Por primera vez un equipo argentino se consagró campeón del Mundial de Ingeniería en Petróleo. Cinco estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se quedaron con el primer puesto del PetroBowl, la competencia académica más importante del sector energético, que reunió en Houston a las 32 universidades más destacadas del planeta.
El grupo integrado por Catalina Daniela Montes, Stefano Saitta, Demian Leonardo Radio, Nadine Sofía Dinoto y Santiago Luis Rolandelli, todos de entre 23 y 24 años, logró lo que nunca antes había conseguido una universidad argentina: imponerse a la bicampeona Universidad Federal de Río de Janeiro y quedarse con el título mundial.
Los jóvenes, que además realizan pasantías en YPF, ya habían obtenido el primer puesto en la instancia nacional, y el segundo en la competencia regional de Latinoamérica y el Caribe, realizada en mayo en Río de Janeiro. Ese desempeño les permitió clasificar al torneo global y representar al país entre los mejores del mundo.
De la capital argentina al mundo
Organizado por la Sociedad de Ingenieros en Petróleo (SPE), el PetroBowl es una competencia internacional de preguntas y respuestas rápidas sobre temas vinculados a la industria energética. En la edición anterior, la UBA había llegado hasta el octavo puesto, pero este año logró dar el salto definitivo tras meses de preparación y estudio.
En diálogo con Clarín, la capitana del equipo, Catalina Montes, explicó que el proceso de entrenamiento fue intenso: “hace dos años no habíamos logrado clasificar y hoy somos los mejores del mundo. Fue una locura todo lo que vivimos”.
La preparación contó con el acompañamiento de YPF, que incorporó a los estudiantes como pasantes cuando la empresa notó su desempeño internacional. La compañía les brindó clases de inglés y apoyo técnico para que pudieran afrontar las rondas eliminatorias del torneo.
Una revancha con acento argentino
El campeonato tuvo formato de eliminación directa. Los argentinos vencieron sucesivamente a universidades de Malasia, Kazajistán, Nigeria y Francia, hasta llegar a la final frente a la bicampeona brasileña. Esta vez, el clásico sudamericano terminó con un triunfo argentino por más de 40 puntos de diferencia.
“Queríamos representar a la Argentina, a la universidad pública y a YPF de la mejor manera posible. Tuvimos que dejar muchas cosas de lado, pero valió la pena”, expresó Montes.
Su compañero Stefano Saitta destacó la magnitud del logro: “es el mejor puesto que alcanzó el país en la historia del PetroBowl. El año pasado quedamos entre los ocho mejores; ahora somos campeones”.
El equipo espera que este triunfo sirva de inspiración para otros estudiantes. “Queremos motivar a quienes están cursando la carrera o piensan estudiar Ingeniería en Petróleo. Es una industria con oportunidades y con mucho por aprender”, cerró Montes.