"Chupa medias" y "pollera": los apodos de Wanda Nara a Luck Ra en su debut en MasterChef Celebrity 2025

Cómo le fue a Luck Ra reemplazando a su pareja en MasterChef

Luck Ra causó revuelo con su llegada a la cocina, presentándose con una remera de La Joaqui. Él mismo bromeó diciendo que le podían llamar Joaquín, lo que provocó que lo llamaran "pollera". La prenda lucía la frase "ya saqué a bailar a mi morocha", un claro juego de palabras que aludía al título de uno de sus grandes éxitos musicales. Los chefs Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui también le dieron la bienvenida, aunque la conductora Wanda Nara señaló que el cordobés comenzó su participación "como un chupamedias".