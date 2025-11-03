"Chupa medias" y "pollera": los apodos de Wanda Nara a Luck Ra en su debut en MasterChef Celebrity 2025

El programa 12 de la cuarta temporada de Masterchef Celebrity Argentina, transmitido durante la noche de domingo 2 de noviembre, presentó la incorporación de Luck Ra al elenco de participantes. Su ingreso se dio como reemplazo momentáneo de su pareja, La Joaqui.
Al inicio de la emisión, Wanda Nara comunicó que la cantante estaba ausente por encontrarse de gira, y que fue la propia Joaqui quien envió a su pareja para ocupar su lugar. El artista cordobés posee experiencia previa en realities: se consagró recientemente como coach ganador de La Voz Argentina 2025 con Nicolás Behringer, el representante de su equipo.
Cómo le fue a Luck Ra reemplazando a su pareja en MasterChef
Luck Ra causó revuelo con su llegada a la cocina, presentándose con una remera de La Joaqui. Él mismo bromeó diciendo que le podían llamar Joaquín, lo que provocó que lo llamaran "pollera". La prenda lucía la frase "ya saqué a bailar a mi morocha", un claro juego de palabras que aludía al título de uno de sus grandes éxitos musicales. Los chefs Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui también le dieron la bienvenida, aunque la conductora Wanda Nara señaló que el cordobés comenzó su participación "como un chupamedias".
El cuartetero se presentó portando los apuntes de cocina que "le preparó su futura esposa". Ante esto, Wanda le entregó un delantal con su propio nombre artístico para que no utilizara el de Joaquinha Lerena de la Riva. Luck Ra, con determinación, declaró: "Vine en representación suya y tengo que poner el pecho, vamos a dejarlo todo en la cancha".
El chiste de Wanda Nara y los jurados para Luck Ra
Wanda Nara preguntó a Luck Ra sobre sus planes de matrimonio, a lo que el músico respondió con humor y nerviosismo, aunque luego admitió fuera de cámara que sí desea casarse, mientras presentaba un creativo plato de pata de pollo con puré de zanahoria, batata y boniato con papas fritas, el cual decoró con la forma de una cara.
Su original presentación, que representaba un "menú kids", fue explicada a los chefs como un intento de demostrar que "no es solo el producto, es también cómo lo vendés", e incluso Luck Ra añadió un toque personal entregando una nota al jurado que pedía no dormir en el sillón.
La estrategia y el sabor del plato fueron generalmente celebrados por el jurado (Donato de Santis destacó el "sabor a amore mío", mientras que Damián Betular y Germán Martitegui ofrecieron críticas técnicas), lo que permitió a Luck Ra asegurar su lugar en el balcón junto a Miguel Ángel Rodríguez y Evangelina Anderson.