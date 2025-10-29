Quién fue el segundo eliminado de MasterChef Celebrity: fue por culpa de una cebolla

Las mejores presentaciones de la noche fueron las de La Joaqui, La Reini, el Turco Husaín y Momi Giardina, quienes fueron las primeras en subir al balcón de los salvados. Luego, Cachete Sierra, Sofi Martínez, Maxi López e Ian Lucas lograron zafar de la eliminación. Al finalizar la jornada, los platos menos logrados fueron los de Julia Calvo, Esteban Mirol y Miguel Ángel Rodríguez. Sin embargo, el jurado decidió darle una segunda oportunidad a la actriz. El mano a mano quedó entre el actor y el periodista.