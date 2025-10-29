Secciones
Quién fue el segundo eliminado de MasterChef Celebrity: fue por culpa de una cebolla

Un nuevo participante del reality culinario quedó fuera de la competencia. ¿Quiénes siguen en carrera y qué pasará con Maxi López?

Otro famoso quedó eliminado de Masterchef Celebrity 2025 Otro famoso quedó eliminado de Masterchef Celebrity 2025
Hace 34 Min

Este lunes se vivió una nueva gala de eliminación en MasterChef Celebrity, el reality culinario conducido por Wanda Nara. Por decisión del jurado integrado por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui, un nuevo participante quedó eliminado y tuvo que abandonar la competencia televisiva. 

La noche comenzó con 11 famosos en la cuerda floja: La Reini, Momi Giardina, Esteban Mirol, Miguel Ángel Rodríguez, Maxi López, Cachete Sierra, Turco Husain, La Joaqui, Julia Calvo, Ian Lucas y Sofi Martínez, quienes enfrentaron eld esafío de preparar un plato agridulce. La consigna fue receta libre pero debía incluir una fruta como ingrediente obligatorio.

La Joaqui perdió el control en MasterChef Celebrity y reaccionó a los gritos: "¡Nada hice todavía!".

La Joaqui perdió el control en MasterChef Celebrity y reaccionó a los gritos: ¡Nada hice todavía!.

 Las mejores presentaciones de la noche fueron las de La Joaqui, La Reini, el Turco Husaín y Momi Giardina, quienes fueron las primeras en subir al balcón de los salvados. Luego, Cachete Sierra, Sofi Martínez, Maxi López e Ian Lucas lograron zafar de la eliminación. Al finalizar la jornada, los platos menos logrados fueron los de Julia Calvo, Esteban Mirol y Miguel Ángel Rodríguez. Sin embargo, el jurado decidió darle una segunda oportunidad a la actriz. El mano a mano quedó entre el actor y el periodista.

¿Quién fue el segundo eliminado de MasterChef Celebrity?

El periodista de Telefe Noticias no convenció con su matambre de cerdo con salsa agridulce y guarnición de batata, pera y cebollas caramelizadas. “Cuando procesás las cebollas, por eso los chefs no las procesamos nunca, largan un líquido con el que la cebolla queda completamente amarga. Sino nadie la picaría y todos la procesarían. Le cambia completamente el sabor”, le explicó Martitegui. Tras una deliberación breve pero intensa, el jurado dio su fallo final y Esteban Mirol se convirtió en el segundo eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

"Gracias por haberme invitado a MasterChef. Y bueno, las cosas salieron mal pero acepto la decisión. Yo recibí siempre todos los mensajes de ustedes, y eso es algo que me interesa dejarlo en claro porque si no pareciera que no lo tomé enserio y yo me tomé esta competencia muy enserio", le comunicó Mirol a los tres jurados del reality culinario al momento de despedirse del programa.

¿Quiénes siguen en Masterchef Celebrity 2025?

Con las eliminación de Roña Castro y ahora de Esteban Mirol quedan 22 participantes en competencia. Ellos son: Alex Pelao, Chino Leunis, Claudio “El Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, La Reini, Maxi López (próximamente será reemplazado una semana por Marley), Momi Giardina, Sofi Martínez, Valentina Cervantes, Luis Ventura, La Joaqui, Walas (reemplazó a Pablo Lescano, que abandonó el certamen por decisión propia), Emilia Attias, Miguel Ángel Rodríguez, Susana Roccasalvo, Marixa Balli, Agustín "Cachete" Sierra, Julia Calvo y Andy Chango.

