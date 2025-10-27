Ivana Icardi apuntó contra Wanda Nara: "Hay adultos que siguen comportándose como niños"

Ivana Icardi siempre mantuvo una relación tensa con Wanda Nara, e inclusive cortó el vínculo con Mauro Icardi durante su relación. En ese contexto, la influencer sorprendió al dedicarle una extensa carta a Isabella por su cumpleaños.
¿Qué le dijo Ivana Icardi en su carta para Isabella Icardi?
"Querida Isabella, que tengas un muy feliz cumpleaños. Me encantaría poder llamarte o saludarte, mucho más este año, que has vivido cosas que no mereces. Algún Día crecerán y podrás sacar tus propias conclusiones", comenzó la influencer picante, y sumó: "Solo Analía, Martu y Ale se acuerdan de los ponys en la casa de campo de Milán, que aunque nos hayamos visto solamente dos veces y una haya sido por videollamada este verano, es decir que casi ni me conozcas...tenés un lugar en mi corazón como todos mis sobrinos".
"A tu tío Guido no lo conoces, y lo invitaron a tu cumple. Lamentablemente no accedió a un juego que ya sabemos de qué va. No soy la tía pegajosa que está siempre encima de sus sobrinos ya que vivo lejos de todos, pero siempre pienso en mi familia. También entenderás cuando seas más grande, que hay adultos que siguen comportándose como niños, y que hay madres que solo paren, pero no saben ser madre, ni buscan dejar de lado su egoísmo ni su afán desmedido de protagonismo", y agregó sin filtros: "Y lamentablemente Isa, esas madres a las que se las llama narcisistas, raramente cambian".
"Te deseo que seas muy feliz. Que Dios te dé la fortaleza para afrontar todo lo que te tocó vivir de tan pequeña. Y también te cuento otra cosa: los papás y mamás se separan, y en este siglo, es MUY normal separarse si la pareja no es feliz. Y también es normal que mamá o papá tengan nueva pareja", detalló la hermana de Mauro Icardi y expresó sobre la China Suárez: "Y sé que apreciás a la pareja de tu papá, aunque te hagan sentir culpable si lo transmites. He visto tu sonrisa jugando inocentemente y así la deberías tener siempre. Lamentablemente no te lo han permitido".
Por último, Ivana Icardi le escribió a Isabella: "Te cuento mi historia: también me separé del papá de tu prima Giorgia, y he hecho todo lo posible para que ella sea feliz. Y eso implicó ponerme de acuerdo con su papá a pesar de nuestras diferencias. Y en este tiempo hemos tenido pareja ambos en algún momento. Y te cuento otra cosa: Giorgia ha sido feliz. Con esto te quiero decir que cuando leas esto, no te preocupes. Va a estar todo bien. Ojalá puedas ver pronto a tu papá. Ojalá siempre tengas brazos humildes y amor de verdad que te cobijen. Muy feliz cumpleaños".
¿Qué escribió Mauro Icardi en las redes por el cumpleaños de su hija menor?
El delantero del Galatasaray tituló en una historia de su Instagram: "¡Feliz cumple Isi!". Debajo agregó un dibujo todo en negro donde se puede ver a un padre de la mano de su hija junto a un enorme corazón.
Debajo escribió: "Hoy, 27 de octubre, cumple años mi pequeña gran princesa", y agregó: "9 años de amor puro, de risas, de abrazos que hoy extraño más que nunca". El jugador no pudo evitar hacer referencia a la distancia que hay entre él y sus hijas: "Aunque la vida nos tenga lejos, nada ni nadie puede separar lo que siento por vos 'Pepita'".
Pero terminó con un mensaje alentador: "Papá siempre va a estar, en cada pensamiento, en cada sueño, en cada latido. Y pronto, muy pronto, ese abrazo que tanto esperamos volverá a ser real y más fuerte que nunca. Te amo con todo mi corazón".
¿Qué dijo Ivana Icardi sobre Mauro Icardi y la China Suárez?
"Ahora ya se imaginan lo que yo viví", comenzó la hermana del futbolista en sus redes sociales haciendo referencia a la madre de sus dos sobrinas. Pero eso no fue todo, ya que cuando una seguidora le recriminó que no viajara a Argentina para acompañar al delantero, ella escribió sin filtros: "Él sabe que estamos si él necesita hablar. No podemos ir, tenemos hijos y que trabajar. Al contrario de la familia de la Doña, nadie de mi familia lo vivió así que no podemos estar todo el día como ellos armando circo".
"A mí lo que realmente me intriga es cómo la gente no se da cuenta de que utiliza la técnica de repetición como manipulación. Les repiten algo hasta la saciedad (aunque sea mentira) y se lo creen sin cuestionarlo. Aunque les hayan mentido 1093737 veces antes. Digno de estudio", continuó Ivana Icardi sobre la difícil situación que atraviesa Mauro Icardi.