El planeamiento urbano y la Solano Vera

Una urbanista ha señalado que esta avenida, que en un principio fue un camino rural que nunca se diseñó para ser una arteria principal, se ha visto sobresaturada a causa de un crecimiento desmedido y sin planificación. Ha señalado el fenómeno de los barrios privados, instalados en los primeros años de este siglo, que se cerraron a la ciudad y que no permitieron la apertura de nuevas vías de circulación. Eso ha derivado en un modelo urbano fragmentado, con barrios que no tienen comunicación entre ellos y que obligan a que se desvíe constantemente la el tránsito vehicular hacia unas pocas avenidas. Por ello, advirtuó, el ensanchamiento que se está por realizar no puede ser la única obra, sino que habría que diseñar otras vías de circulación que ayuden a descentralizar el tránsito. “Estos son planes que se deberían pensar a 50 años. Nadie tiene una bola de cristal, pero sí se puede pensar hacia dónde tiende a crecer la ciudad y hacer las conexiones. Bastaría con establecer, al momento de aprobar un loteo, que el desarrollador ceda una franja para una futura calle de doble sentido. Eso resuelve mucho”, dijo.