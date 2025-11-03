Estados Unidos alertó sobre nuevas sanciones a China por el control de tierras raras

El funcionario del Tesoro lamentó que anteriores administraciones estadounidenses subestimaran el problema, lo que permitió el dominio chino en el sector. En esa línea, aseguró que el Gobierno actual avanzará "a toda velocidad" durante los próximos años para reducir la dependencia de Estados Unidos y liberar al mundo de esta “espada que los chinos tienen colgando” sobre las cadenas de suministro.