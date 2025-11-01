China avanza en la carrera por conquistar el espacio con el lanzamiento de una nueva misión tripulada

El nuevo equipo que se instalará en la estación espacial realizará experimentos con miras a la ambiciosa meta de llevar astronautas a la Luna para 2030 y eventualmente construir una base en su superficie. Entre las cargas que transporta la nave hay ladrillos que imitan el suelo lunar que serán probados para ver cómo se comportan en condiciones de extrema radiación, gravedad, temperatura y otras situaciones.



La tripulación está integrada por Zhang Lu, Wu Fei y Zhang Hongzhang, con el primer como comandante de la misión, en lo que constituye el trigésimo séptimo vuelo del programa espacial tripulado chino y la sexta misión durante la fase de aplicación y desarrollo de la estación.