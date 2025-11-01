Secciones
SociedadTecnología

China avanza en la carrera por conquistar el espacio con el lanzamiento de una nueva misión tripulada

Tres astronautas chinos partieron hacia la estación espacial que su país tiene.

DESPEDIDA. Hongzhang, Lu y Fei durante la ceremonia de despedida que se hizo en Jiuquan, en el noroeste de China. DESPEDIDA. Hongzhang, Lu y Fei durante la ceremonia de despedida que se hizo en Jiuquan, en el noroeste de China.
Hace 19 Min

El destino de los tres astronautas chinos, es la estación orbital Tiangong. La misión conocida como Shenzhou-21 (significa Barco Divino) es parte del plan rutinario espacial de China, pero este lanzamiento tiene apenas apariencia de eso. Sucede que se produce semanas más tarde de que la NASA confirmara que la Estación Espacial Internacional (EEI) dejará de operar en 2030. De ese proyecto, el más importante de colaboración entre naciones, los chinos habían quedado afuera por no ser "fiables".

La pausa en su motivación por formar parte del desarrollo espacial no fue opción. Se movieron solos, crearon Tiangong y con el lanzamiento de hace pocas horas llevan 16 viajes tripulados y 21 en el programa de la nave espacial. Con Tiangong, China advirtió que además de estar en el mercado de las estrellas, también quiere cambiar las reglas.

La retirada progresiva de la ISS deja un vacío que Tiangong ocupará, con el claro mensaje que la exploración espacial ya no es exclusiva de las potencias tradicionales. 

La estación china está diseñada para operar al menos 10 años. Si todo sale según lo previsto, Tiangong será la única estación habitada cuando la ISS se retire en los próximos años.

El nuevo equipo que se instalará en la estación espacial realizará experimentos con miras a la ambiciosa meta de llevar astronautas a la Luna para 2030 y eventualmente construir una base en su superficie. Entre las cargas que transporta la nave hay ladrillos que imitan el suelo lunar que serán probados para ver cómo se comportan en condiciones de extrema radiación, gravedad, temperatura y otras situaciones.

La tripulación está integrada por Zhang Lu, Wu Fei y Zhang Hongzhang, con el primer como comandante de la misión, en lo que constituye el trigésimo séptimo vuelo del programa espacial tripulado chino y la sexta misión durante la fase de aplicación y desarrollo de la estación.

Todos ellos habitarán la estación, un laboratorio donde se decide el futuro de la exploración humana más allá de la Tierra. Con 32 años recién cumplidos, Wu Fei se convierte en el astronauta más joven en la historia de China, en representación de una nueva generación que comienza a integrarse de forma habitual en el programa espacial.


Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán
1

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?
2

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia
3

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia

Cómo fue la cena de Milei y Macri en Olivos: ¿alianza en medio de la tormenta política?
4

Cómo fue la cena de Milei y Macri en Olivos: ¿alianza en medio de la tormenta política?

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador
5

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo
6

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo

Más Noticias
La “rodada del terror” atemorizó a los tucumanos en la noche de Halloween

La “rodada del terror” atemorizó a los tucumanos en la noche de Halloween

Ritual del 1° de noviembre con laurel y fuego: cómo atraer energía positiva y purificar el ambiente

Ritual del 1° de noviembre con laurel y fuego: cómo atraer energía positiva y purificar el ambiente

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia

Cuatro días de mini vacaciones: cuándo es el próximo fin de extra largo de noviembre

Cuatro días de mini vacaciones: cuándo es el próximo fin de extra largo de noviembre

Caso Báez Sosa: desmienten que Máximo Thomsen y Lucas Pertossi estén aislados en la cárcel

Caso Báez Sosa: desmienten que Máximo Thomsen y Lucas Pertossi estén aislados en la cárcel

¿Cómo guardar las bananas para que no se pudran rápido?

¿Cómo guardar las bananas para que no se pudran rápido?

Tucumán recibe noviembre con un sábado soleado y buena temperatura

Tucumán recibe noviembre con un sábado soleado y buena temperatura

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Comentarios