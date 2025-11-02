EEUU busca impulsar la dolarización en la Argentina y otros países para contrarrestar a China, según Financial Times

Sin embargo, desde Buenos Aires el tono es de cautela. El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó a comienzos de octubre que “hay muchas formas de dolarizar, pero hoy no tenemos los dólares suficientes para hacerlo”. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que adoptar el dólar como moneda oficial podría condenar a la Argentina a un “bajo crecimiento”, ya que obligaría al país a someterse a las políticas monetarias de la Reserva Federal de Estados Unidos.