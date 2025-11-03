Secciones
Qué es lo que más compran los usuarios en el Cyber Monday cada año

El mega evento de ventas online empezó este lunes y se extenderá hasta el miércoles.

Hace 1 Hs

Acaba de empezar el Cyber Monday y miles de usuarios ya empezaron a buscar ofertas. Para este año se esperan miles de facturaciones, sobre todo en los rubros que tradicionalmente se posicionan como los más elegidos. Los registros de los últimos años indican una tendencia en la que se repiten algunos productos.

Hablar de conveniencias al momento de comprar en el Cyber Monday puede ser en vano. Es que la adaptabilidad de un producto u otro a un comprador será mejor o peor según cuáles sean sus necesidades, aspiraciones y capacidad de pago. Pero un balance sobre los rubros más elegidos puede dar una orientación sobre lo que más aceptación tiene entre los consumidores.

Lo más vendido en los Cyber Monday anteriores

Las marcas viven el Cyber Monday como una oportunidad única en el año para registrar más ventas. Por eso tantas empresas deciden sumarse con ofertas o planes de financiación tentadores. En la última edición del evento, se registraron ventas por $493 mil millones en solo tres días, un 213% más que el año anterior.

Entre las categorías de mayor facturación se registraron, en el tercer puesto, electrónica, audio, video y TV. La provisión del hogar fue uno de los aspectos que más buscaron cubrir los argentinos, por eso el segundo puesto fue para alimentos y bebidas. En el primer puesto, con el mayor caudal de ventas, quedaron los electrodomésticos y aires acondicionados. Los promedios de descuentos se ubicaron cerca del 30%.

El año anterior se sumaron más de 900 marcas y entre las categorías más elegidas quedaron indumentaria y calzado; electro y tecno y muebles, hogar y deco. En el cuarto y quinto lugar se posicionaron viajes y salud y belleza. En promedio, los descuentos se ubicaron en el 26%.

Cómo aprovechar el Cyber Monday para comprar viajes con descuentos

Para aprovechar mejor este tipo de eventos es importante tener claras algunas cuestiones.

- Definir un presupuesto. Tener pensado cuánto se está dispuesto a gastar en un viaje.

- Destinos y fechas. Establecer posibles destinos a los que se quiere viajar y opciones de fechas.

- Verificar límites y vigencia de los medios de pago. Confirmar los límites de tarjetas, fechas de vencimiento y autorizaciones necesarias.

- Activar alertas. Ayudará a encontrar ofertas relacionadas con lo que estamos buscando.

- Revisar que el descuento sea real y se aplique a las fechas deseadas. Es importante tener una idea de cuánto cuesta usualmente el viaje que se está buscando para entender si estamos frente a una buena oferta o no.

- Si se encuentra un precio atractivo, comprar. A veces hay ofertas por tiempo limitado.

- Prestar atención. Revisar medios de pago y políticas de cambios y cancelaciones

- Comprar en sitios seguros y reconocidos.

Temas Cámara Argentina de Comercio ElectrónicoCyber Monday
