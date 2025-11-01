Cyber Monday: las principales marcas que tendrán descuentos en electro

Falta apenas un poco más de 24 horas para que inicie el Cyber Monday 2025 y las marcas ya tienen listas cientos de ofertas y descuentos para ofrecer a los compradores. Como cada año, una de las claves del evento de ventas online estará en los planes de financiación que se ofrezcan con las tarjetas bancarizadas. Se espera que las principales marcas hayan logrado acuerdos con los bancos y sean las que tengan mejores formas de pago.
Luego de cada edición, las plataformas de ventas y la Cámara Argentina del Comercio Electrónico evalúan las ventas del ciclo. En 2024, las categorías que más facturaciones registraron fueron Moda, Alimentos y bebidas y Turismo. Pero estuvieron lideradas por un clásico que año a año se ubica entre el top 3 de los que más venden: Tecnología y electrodomésticos.
Qué primeras marcas de tecnología participan del Cyber Monday
Cientos de tiendas online ya confirmaron su participación en el Cyber Monday 2025. Las que figuran a primera vista en la página oficial del evento en la categoría de Tecnología y electrodomésticos son: Oportutek, Pardo, BGH, Mercadolibre, Tienda Mía, Drean, movistar, Electro World, Perozzi, Coppel, Cetrogar, Nescafé, Nuevas, MacStation, ALoise, Samsung, Dvigi, Shipin, Novogar, Megatone, Casadelaudio.com, Naldo, Personal, Frávega, Oncity y Gadnic.
Además, se sumarán las grandes cadenas de supermercados de Cencosud: Vea y Jumbo. También participará con su sector de tecnología la cadena de supermercados Carrefour, pero en su tienda online. En general, las páginas oficiales de las tiendas ofrecen un newsletter o boletín de suscripciones que muestra por correo las mejores propuestas de cada empresa o marca.
Noche bomba en el Cyber Monday
El Cyber Monday iniciará sus ventas a primera hora del lunes 3 de noviembre, es decir que, inmediatamente después de la medianoche del domingo, las ofertas y descuentos ya estarán exhibidos. Como hace algunas ediciones, estarán disponibles las Noches Bomba, un horario especial de cada jornada en que las empresas publican sus mejores ofertas o planes de financiación.
Según se anunció en la página oficial del evento, las Noches Bomba tendrán lugar el lunes 3, martes 4 y miércoles 5 desde las 20 hasta las 22. Los interesados en productos particulares deberán entrar en esos horarios a las páginas de cada tienda para ver si se aplicó alguna promoción extra.