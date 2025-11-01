Cyber Monday: las principales marcas que tendrán descuentos en electro

Falta apenas un poco más de 24 horas para que inicie el Cyber Monday 2025 y las marcas ya tienen listas cientos de ofertas y descuentos para ofrecer a los compradores. Como cada año, una de las claves del evento de ventas online estará en los planes de financiación que se ofrezcan con las tarjetas bancarizadas. Se espera que las principales marcas hayan logrado acuerdos con los bancos y sean las que tengan mejores formas de pago.