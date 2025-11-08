Descubrí el entrenamiento más efectivo para quemar grasa más rápido que correr

Las alternativas para quemar calorías que primero vienen a la cabeza son correr o pedalear en la bicicleta, ya sea al aire libre o en el gimnasio. Sin embargo, existe una opción poco tenida en cuenta y que resulta muy efectiva.
La alternativa es la máquina elíptica. Esta consta de dos pedales para marchar y dos barras verticales para sujetarse, que hacen más fácil el ejercicio y permiten trabajar los brazos.
En primer lugar, con la elíptica se puede llevar a cabo una rutina de entrenamiento completa, en la que permite mejorar zonas del cuerpo esenciales para la práctica de otros deportes y esculpir el cuerpo de forma equilibrada.
¿Qué pasa si hago 30 minutos de elíptica todos los días?
La elíptica es la máquina de gimnasio que mayor número de calorías hace perder con su uso. Lo cierto es que al comparar las calorías quemadas en este tipo de bicicleta con otros ejercicios, podemos concluir que esta máquina nos ayuda a quemar unas 300 calorías en 30 minutos.
Esto, comparado con las 150 que quemaríamos en yoga en el mismo tiempo o las 220 que perderíamos en natación, deja claro que el ejercicio más efectivo es la bicicleta elíptica. Ni siquiera correr en la cinta se puede comparar, ya que este deporte nos haría perder unas 290 calorías en media hora.
En cualquier caso, estos resultados dependen de la intensidad, ya que, si la aumentamos, las calorías quemadas en solo media hora pueden llegar a ser de 600. Además, hay que tener en cuenta la constitución y de la fisionomía de cada persona, por lo que estos datos son meramente orientativos.
También hay que advertir que, a medida que se pierde peso, se quemarán menos calorías, por lo que es recomendable combinarlo con otros ejercicios de fuerza, como pueden ser las pesas, para no perder masa muscular.
¿Cuánto tiempo debo hacer en la elíptica para bajar de peso?
En primer lugar, es de vital importancia saber que para perder peso hay que estar en déficit calórico, esto es, quemar más calorías de las que se ingieren habitualmente.
En cualquier caso, esto no se debe extrapolar al hecho de pasar hambre, si no de llevar una dieta equilibrada acorde a nuestras necesidades alimenticias.
En caso de no saber cómo, lo aconsejable es acudir a un médico especialista en dietética o un nutricionista. Acompañar este estilo de vida con deportes como la elíptica puede favorecer al proceso de la pérdida de grasa.
Elíptica: otros beneficios para la salud
Además de generar un mayor gasto energético, una nota del sitio Tua Saúde destaca los siguientes puntos a favor.
- Trabaja los músculos de las piernas, los pectorales, los bíceps y tríceps.
- Puede adaptarse la resistencia y el esfuerzo a las necesidades de cada persona.
- Es de bajo impacto. Con lo cual, el riesgo de lesiones en las rodillas y en los tobillos es mínimo.
- La sensación de esfuerzo es menor.
- Ayuda a fortalecer los huesos.
- Mejora el equilibrio.
- Contribuye a recuperar la amplitud de movimientos.
Recomendaciones para hacer ejercicio en elíptica
El sitio Tua Saúde recomienda seguir las siguientes indicaciones.
- Utilizar zapatillas con absorción de impacto.
- Hacer estiramientos antes y después de la práctica.
- Mantener siempre el abdomen contraído.
- Tomar pequeños sorbos de agua durante el entrenamiento.
- Aumentar gradualmente la intensidad, a medida que avanza el plan de entrenamiento.
Por otra parte, vale destacar que el entrenamiento físico debe estar adaptado a las posibilidades de cada persona. Un médico de cabecera brindará las pautas generales sobre el nivel de esfuerzo.