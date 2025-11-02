Hay maneras simples de recordarle al cerebro que debe seguir aprendiendo

“Cuando todo se vuelve automático, el cerebro deja de esforzarse por asimilar nueva información”, señala Loren. La neuróloga que explora la neurociencia tiene más de 100.000 seguidores en Tik Tok. El cerebro, explica, tiene una tendencia natural a aferrarse a la rutina. Lo hace porque repetir tareas consume menos energía, pero a la vez eso reduce el esfuerzo que el órgano dedica al aprendizaje. “Cuando todo se vuelve automático, el cerebro deja de esforzarse por asimilar nueva información”, explicó.