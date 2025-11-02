Adiós a las contraseñas: WhatsApp suma biometría para proteger tus chats

La importancia de activar este método de seguridad en WhatsApp

Esta actualización fundamental extiende la protección de tu historial de chat ante múltiples escenarios de riesgo. El cifrado avanzado asegura tus conversaciones incluso si cambiás de dispositivo, perdés el teléfono, si alguien intenta acceder a tu almacenamiento en la nube, o si sos víctima de un ataque de SIM swapping. Además de blindar la información, la vinculación del cifrado con una clave segura y la biometría resuelve un problema común: evita que los usuarios olviden contraseñas complejas o pierdan las largas claves alfanuméricas que se requerían desde el lanzamiento original de la función en 2021.