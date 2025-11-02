Secciones
Adiós a las contraseñas: WhatsApp suma biometría para proteger tus chats

Con esta mejora, WhatsApp extiende el mismo nivel de seguridad que protege los mensajes y las llamadas dentro de la aplicación a todas las copias de seguridad.

Hace 1 Hs

WhatsApp modificó la manera de activar las copias de seguridad cifradas. Anteriormente, los usuarios solo podían proteger sus backups mediante una contraseña o una clave generada de forma manual. Ahora, la aplicación simplificó este proceso, permitiendo el uso de claves de acceso biométricas, como la huella dactilar, el reconocimiento facial o el PIN del dispositivo. Con esta mejora, WhatsApp extiende el mismo nivel de seguridad que protege los mensajes y las llamadas dentro de la aplicación a todas las copias de seguridad guardadas en la nube.

WhatsApp se convierte en la primera aplicación de mensajería privada que ofrece esta capa de cifrado extremo-a-extremo, la cual resulta sencilla, accesible y gratuita para sus más de 3.000 millones de usuarios. Esta medida representa un paso clave para proteger conversaciones sensibles frente a intentos de hackeo, el robo de tarjetas SIM o los accesos no autorizados a las cuentas de almacenamiento en la nube, como iCloud o Google Drive.

Cómo activar el cifrado con clave de acceso

Para habilitar la seguridad biométrica en tu copia de seguridad, primero debés abrir WhatsApp e ir a Configuración (o Ajustes), y luego seleccionar la sección Chats. Una vez dentro, ingresá a Copia de seguridad y seleccioná la opción Copia de seguridad cifrada de extremo a extremo. Finalmente, elegí Usar clave de acceso y confirmá la activación con tu huella, rostro o PIN del dispositivo para completar el proceso.

Una vez habilitada esta función, la copia de seguridad de tus conversaciones quedará completamente protegida. Recordá que, con el cifrado activo, solo vos podrás acceder a tus copias de seguridad para restaurarlas: ni WhatsApp, ni Google, ni Apple tendrán la capacidad de hacerlo sin tu autorización o clave de acceso.

La importancia de activar este método de seguridad en WhatsApp

Esta actualización fundamental extiende la protección de tu historial de chat ante múltiples escenarios de riesgo. El cifrado avanzado asegura tus conversaciones incluso si cambiás de dispositivo, perdés el teléfono, si alguien intenta acceder a tu almacenamiento en la nube, o si sos víctima de un ataque de SIM swapping. Además de blindar la información, la vinculación del cifrado con una clave segura y la biometría resuelve un problema común: evita que los usuarios olviden contraseñas complejas o pierdan las largas claves alfanuméricas que se requerían desde el lanzamiento original de la función en 2021.

Con esta mejora, WhatsApp reafirma su enfoque en la seguridad y la privacidad en un contexto donde las estafas y el robo de cuentas digitales se incrementan. La facilidad de uso y la seguridad biométrica hacen de este un momento ideal para adoptar esta capa extra de protección. Si aún no activaste el cifrado en tus copias de seguridad, es altamente recomendable que lo hagas ahora para mantener tus conversaciones completamente seguras.

