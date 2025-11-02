Cómo limpiar correctamente una notebook sin dañarla: guía práctica y qué productos evitar

El orden influye en el resultado. Los expertos sugieren comenzar por la tapa, continuar por la base y los laterales, y dejar para el final el teclado y la pantalla. Estas últimas zonas requieren mayor delicadeza, ya que son más sensibles a la presión y la humedad. Además, se aconseja llevar a cabo la limpieza en un ambiente bien iluminado y libre de estática, para identificar manchas o partículas que podrían pasar desapercibidas.