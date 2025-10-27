Secciones
Te hackearon WhatsApp: cómo recuperar tu cuenta y proteger tus chats

Si recibes un mensaje sospechoso o una solicitud de código, ignóralo y no reveles ninguna información personal.

Hace 1 Hs

Con el crecimiento de las amenazas digitales, el hackeo de cuentas de WhatsApp se volvió un problema cada vez más común. Esta aplicación es una de las plataformas de mensajería más populares, utilizada por millones de personas para comunicarse. Sin embargo, los avances tecnológicos han facilitado que personas malintencionadas accedan a cuentas ajenas. A continuación, explicamos qué hacer si alguien accede a tu cuenta de WhatsApp sin autorización y cómo puedes recuperarla.

Medidas preventivas: proteger el código de verificación

WhatsApp recomienda encarecidamente a sus usuarios que no compartan su código de registro con nadie, ni siquiera con familiares o amigos. Este código, que llega vía mensaje de texto cuando alguien intenta registrar la cuenta en un nuevo dispositivo, es fundamental para proteger el acceso a la cuenta. “Nunca compartas tu código de registro de WhatsApp con otras personas, ni siquiera con tus familiares o amigos”, indica la plataforma en su página oficial.

Si recibes un mensaje sospechoso o una solicitud de código, ignóralo y no reveles ninguna información personal. Además, si notas algún comportamiento extraño en tu cuenta, como mensajes enviados sin tu conocimiento, informa de inmediato a tus contactos. Esto podría indicar que alguien está accediendo a tu cuenta y haciéndose pasar por ti.

Cifrado y protección de mensajes en WhatsApp

WhatsApp asegura la privacidad de sus usuarios mediante un sistema de cifrado de extremo a extremo, lo que significa que los mensajes solo pueden ser leídos por el emisor y el receptor, y no por intermediarios, ni siquiera WhatsApp. Si alguien toma el control de tu cuenta desde otro dispositivo, no podrá ver el historial de mensajes anteriores, ya que estos están almacenados solo en tu teléfono. Sin embargo, esta protección no evita que puedan seguir enviando mensajes haciéndose pasar por ti.

¿Qué hacer si hackean tu cuenta?

Si perdiste el acceso a tu cuenta de WhatsApp, ya sea porque compartiste accidentalmente el código de verificación o fuiste víctima de un enlace fraudulento, puedes recuperar tu cuenta siguiendo estos pasos:

Vuelve a iniciar sesión en tu dispositivo: Abre WhatsApp en tu teléfono e ingresa tu número. WhatsApp te enviará un código de seis dígitos por mensaje de texto o llamada para que puedas recuperar el acceso a tu cuenta. Al ingresar este código, se cerrará automáticamente cualquier sesión activa en otro dispositivo.

Verificación en dos pasos: Si alguien activó la verificación en dos pasos, WhatsApp te pedirá un PIN adicional para completar el acceso. En este caso, deberás esperar siete días para recuperar la cuenta si no conoces el PIN. Esta medida adicional, aunque frustrante, es un paso de seguridad para evitar que los atacantes mantengan el control de tu cuenta.

Cómo evitar futuros hackeos

Para reducir el riesgo de que hackeen tu cuenta de WhatsApp, puedes seguir estas recomendaciones de seguridad:

Activa la verificación en dos pasos en la configuración de WhatsApp. Esto añade una capa extra de seguridad, ya que te pedirá un PIN cada vez que inicies sesión en un nuevo dispositivo.

No compartas información personal o códigos de verificación que recibas en tu teléfono.

Desconfía de enlaces sospechosos o mensajes que pidan información privada, incluso si vienen de contactos conocidos.

