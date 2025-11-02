¿Qué sigue para Andrés Mountbatten-Windsor ahora que no es príncipe?

El Palacio de Buckingham informó que el rey Carlos III había iniciado el proceso para retirar a su hermano todos sus títulos y honores, así como para desalojarlo de la propiedad real en Windsor, todo ello precipitado por sus vínculos con el depredador sexual condenado, Jeffrey Epstein. En un paso crucial para la formalización de esta eliminación, su nombre fue borrado del registro oficial de la nobleza a la mañana siguiente.