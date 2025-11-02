¿Qué sigue para Andrés Mountbatten-Windsor ahora que no es príncipe?

La noche del jueves marcó la deshonra de Andrés, quien pasó de ser el duque de York, conde de Inverness y barón Killyleagh, con distinciones como caballero de la Gran Cruz de la Real Orden Victoriana y caballero real compañero de la Orden de la Jarretera, a ser conocido simplemente como Andrés Mountbatten-Windsor.
El Palacio de Buckingham informó que el rey Carlos III había iniciado el proceso para retirar a su hermano todos sus títulos y honores, así como para desalojarlo de la propiedad real en Windsor, todo ello precipitado por sus vínculos con el depredador sexual condenado, Jeffrey Epstein. En un paso crucial para la formalización de esta eliminación, su nombre fue borrado del registro oficial de la nobleza a la mañana siguiente.
Pese a que la familia real busca cerrar este escándalo que se extendió por años, surgen serias preguntas sobre el futuro del hombre de 65 años: ¿cuál será su nuevo lugar de residencia? ¿aún le esperan más problemas legales? ¿qué pasará con su familia y la línea de sucesión?
¿Dónde vivirá Andrés Mountbatten-Windsor en el futuro?
Fuentes reales revelaron que a Andrés se le asignará una casa en la propiedad privada del rey en Sandringham, Norfolk, una vasta finca en la costa este de Inglaterra alberga unas 150 propiedades. También es donde la familia real pasa la Navidad.
Antes del anuncio del jueves por la noche, Andrés ya había sido informado que no sería bienvenido en la casa de campo durante las fiestas, según una fuente real.
Andrés podría no mudarse a Sandringham hasta después de las fiestas navideñas, dijo otra fuente, porque se espera que lleve tiempo dar aviso, entregar el contrato de arrendamiento y organizar la mudanza.
¿Recibirá algún ingreso?
Sí, pero no se sabe cuánto. Después de apartarse de sus funciones públicas tras su desastrosa entrevista en 2019 con BBC Newsnight, se creía que Andrés recibía una asignación anual de aproximadamente un millón de libras esterlinas (1,3 millones de dólares) de la difunta reina, según informes de medios británicos.
Esos pagos continuaron inicialmente bajo el reinado Carlos, según los informes, pero se entiende que el rey dejó de proporcionarle la asignación. Las finanzas de Andrés siempre han sido un tanto misteriosas. Su única fuente de ingresos declarada es la pensión que recibe por su tiempo en la marina entre 1979 y 2001, que se dice asciende a unas 20.000 libras esterlinas (US$ 26.000) al año.
¿Qué pasará con su familia?
Andrés y Sarah Ferguson se divorciaron en 1996, pero viven juntos en Royal Lodge en Windsor desde 2008. Su ex esposa recuperó su apellido de soltera a principios de este mes cuando Andrés renunció al uso de sus títulos reales, incluido el de duque de York. Ella también se mudará de Royal Lodge y hará sus propios arreglos de vivienda. Se entiende que no acompañará a Andrés cuando se mude a Sandringham.
Sus hijas, la princesa Beatriz, de 37 años, y la princesa Eugenia, de 35, no son miembros activos de la realeza y conservarán sus títulos como hijas del hijo de un soberano, de acuerdo con una directiva emitida por el rey Jorge V en 1917.
Beatriz vive con su esposo en los Cotswolds, a unos 160 kilómetros de Londres, pero tiene un apartamento en el Palacio de St. James en la capital. Eugenia y su esposo tienen una casa en los terrenos del Palacio de Kensington, pero pasan mucho tiempo en el extranjero. Sus situaciones de vivienda no se verán afectadas por el exilio de su padre.
¿Podría enfrentar más desafíos legales?
Republic, un grupo activista que busca abolir la monarquía, dice que está llevando a cabo una acusación privada contra Andrés “porque si el Gobierno y la policía no lo responsabilizan, lo haremos nosotros”. El grupo agrega que ha instruido a abogados para investigar y, si corresponde, iniciar una acusación privada por denuncias de delitos sexuales y mala conducta en el ejercicio de funciones públicas.
Virginia Giuffre, una acusadora destacada de Epstein y su círculo, alegó que Andrés tuvo relaciones sexuales con ella tres veces cuando era adolescente. En sus recientes memorias, publicadas póstumamente, Giuffre escribió que Andrés “creía que tener sexo conmigo era su derecho de nacimiento”.
A pesar de afirmar que nunca la conoció, Andrés supuestamente pagó millones de dólares a Giuffre en 2022 para resolver una demanda civil que ella presentó en su contra. Él ha negado repetidamente todas las acusaciones en su contra.
Giuffre se suicidó en abril. El jueves, Sky y Amanda Roberts, hermano y cuñada de Giuffre, dijeron a CNN que Giuffre habría estado “feliz” de saber que Andrés fue despojado del título que lo ayudaba a eludir su responsabilidad. “Creo que estaría orgullosa, y creo que miraría a sus hijos y diría: ‘Lo logré. Atrapé al tipo malo’”, dijo Amanda Roberts.