El rey Carlos III despojó al príncipe Andrés de su título y lo echó de la mansión real

El ahora ex príncipe pasará a llamarse Andrés Mountbatten-Windsor tras las acusaciones de sus vínculos con el escándalo de Jeffrey Epstein.

Hace 1 Hs

El escándalo Jeffrey Epstein ha forzado al rey Carlos III a tomar una medida extrema y sin precedentes para proteger a la monarquía: despojar a su hermano, el príncipe Andrés, de todos sus títulos y desalojarlo de su residencia real en Windsor. Esta acción de "censuras necesarias" anunciada por el Palacio de Buckingham marca la más profunda fractura familiar en la realeza británica en décadas y busca mitigar el daño de la amistad de 15 años de Andrés con Epstein. 

El príncipe, quien ahora será conocido como Andrés Mountbatten Windsor, deberá mudarse de Royal Lodge (por la que pagó $1 millón en 2003 más un "alquiler simbólico") a una propiedad privada en Sandringham, financiada por el Rey. El Palacio finalizó su anuncio asegurando que sus "pensamientos y más sinceras simpatías" están con las víctimas de abuso, mientras que la familia de Giuffre juró "no descansar" hasta que la rendición de cuentas se aplique a todos los cómplices vinculados a Epstein y Ghislaine Maxwell.

Virginia Giuffre: la "Chica Común" que Derribó al Príncipe Andrés

El escrutinio final fue detonado por las alegaciones de agresión sexual de Virginia Giuffre —quien murió por suicidio a los 41 años en abril— tras la publicación póstuma de sus memorias. A pesar de que Andrés, de 65 años, niega repetidamente haber conocido a Giuffre y todas las acusaciones, el Palacio actuó reconociendo sus "graves errores de juicio". 

La familia de Giuffre declaró este jueves que "una chica estadounidense común [...] derribó a un príncipe británico con su verdad y valentía extraordinaria". Sky Roberts, hermano de Giuffre, calificó el movimiento de Carlos como "un gran sentido de reivindicación" y describió la jornada como un "día alegre, feliz y triste" en CNN".

Roberts destacó que este "momento enorme" es un reconocimiento a Giuffre y otros sobrevivientes, que dice: "te creemos. Te vemos". La medida se consolidó con la retirada inmediata de sus títulos de York, Inverness y Killyleagh por cartas patentes, aunque Andrés sigue siendo el octavo en la línea de sucesión.

