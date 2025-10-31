El rey Carlos III despojó al príncipe Andrés de su título y lo echó de la mansión real

El príncipe, quien ahora será conocido como Andrés Mountbatten Windsor, deberá mudarse de Royal Lodge (por la que pagó $1 millón en 2003 más un "alquiler simbólico") a una propiedad privada en Sandringham, financiada por el Rey. El Palacio finalizó su anuncio asegurando que sus "pensamientos y más sinceras simpatías" están con las víctimas de abuso, mientras que la familia de Giuffre juró "no descansar" hasta que la rendición de cuentas se aplique a todos los cómplices vinculados a Epstein y Ghislaine Maxwell.