Virginia Giuffre: la vida trágica de la mujer que denunció al príncipe Andrés

Giuffre fue una de las víctimas del fallecido financiero Jeffrey Epstein, condenado por abuso sexual a menores y que se suicidó en prisión. Giuffre, quien se quitó al vida en abril, denunció que Epstein y su socia y ex pareja, Ghislaine Maxwell, la pusieron en manos de Andrés, segundo hijo de la reina Isabel II, a quien acusó de abusar sexualmente de ella en tres ocasiones, cuando tenía 17 años. Andrés siempre ha negado estas acusaciones.