La NASA confirmó que la Tierra tendrá dos lunas, al menos hasta 2083

Su órbita es elíptica, por lo que a veces está más cerca del Sol que la Tierra, y otras veces más lejos, explicó Ponterio. Cuando está más cerca del Sol, se mueve más rápido que la Tierra, y cuando está más lejos, se mueve más lento, lo que contribuye a que, desde nuestra perspectiva, parezca que orbita la Tierra, añadió Ponterio.