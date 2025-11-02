Río de Janeiro: el código secreto de los narcos para avisar en las favelas que llega la Policía

El cronista Martín González de TN reveló cómo la ingeniosa herramienta que da ventaja a las bandas ante la policía: los barriletes. Este es un código conocido por policías y residentes; los adolescentes, cooperadores o trabajadores de las bandas, los remontan para actuar como un sistema improvisado de geolocalización, anunciando así la ubicación exacta de los patrulleros.