Río de Janeiro: el código secreto de los narcos para avisar en las favelas que llega la Policía

Las autoridades confirmaron la muerte de más de 130 personas; las calles intentan recuperar la calma.

El miedo y el peligro persisten en Río de Janeiro tras el megaoperativo del martes contra el Comando Vermelho, que resultó en más de 120 muertes. Mientras la Policía Militar intenta recuperar el orden inspeccionando las calles, el crimen organizado se mantiene alerta en las partes altas de las favelas, anticipándose a estos operativos relámpago. 

El cronista Martín González de TN reveló cómo la ingeniosa herramienta que da ventaja a las bandas ante la policía: los barriletes. Este es un código conocido por policías y residentes; los adolescentes, cooperadores o trabajadores de las bandas, los remontan para actuar como un sistema improvisado de geolocalización, anunciando así la ubicación exacta de los patrulleros.

Tras el refuerzo de la frontera, detuvieron a tres brasileños en Misiones

Luego de que las autoridades argentinas profundizaran la custodia fronteriza, por la posibilidad del paso de criminales vinculados a Comando Vermelho, la Policía de Misiones detuvieron en un operativo encubierto a tres ciudadanos brasileños oriundos de Río de Janeiro.

La captura se concretó en la Unidad Regional XI de Aristóbulo del Valle. Al menos dos de los detenidos tienen antecedentes por narcotráfico. Todos ellos ingresaron ilegalmente a la Argentina. Investigan sus relaciones criminales en Brasil.

