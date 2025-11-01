Violencia en Río: una mujer murió en medio de un tiroteo de dos bandas narco en plena autopista

En medio de los operativos policiales contra el Comando Vermelho que mantienen en vilo a Río de Janeiro, un nuevo enfrentamiento armado entre bandas del narcotráfico sacudió el barrio Complexo da Maré, en la zona norte. El tiroteo, ocurrido este viernes a las 14:40 sobre la autopista Linha Amarela, dejó una mujer muerta y un hombre en grave estado.
La vía fue cerrada en ambos sentidos hasta las 15:00 mientras la Policía Militar actuaba para controlar la situación. En el lugar, incautaron un fusil y brindaron asistencia a las víctimas: un conductor de aplicaciones y su pasajera, identificada como Bárbara Elisa Yabeta Borges, de 31 años, quien falleció por un disparo en la cabeza pese a haber sido trasladada al Hospital General de Bonsucesso.
El chofer relató que la mujer viajaba desde Ilha do Governador hacia Cachambi cuando comenzaron los disparos. En paralelo, un video difundido por una residente mostró a un hombre armado que cayó herido sobre la autopista. Tras los hechos, la Policía Civil comunicó que inició las pericias correspondientes en la zona.
Una vida marcada por la pasión y los sueños
En sus redes sociales, Bárbara Borges compartía su amor por la naturaleza, el deporte y los viajes. Era empleada bancaria y solía publicar fotos de sus entrenamientos, carreras y actividades al aire libre.
Junto a su marido, había recorrido destinos como Orlando, Nueva York y, este año, cumplieron el sueño de conocer Machu Picchu, en Perú. “Siendo feliz con mi persona favorita. La vida es más liviana a tu lado, por eso todos los días son para celebrar, porque a pesar de cualquier adversidad nos tenemos el uno al otro. Te amo”, escribió en una declaración de amor a su pareja.
Hace apenas cinco días, Bárbara subió una foto en el Río de Janeiro con la frase “#sóvamo” (¡vamos!) y el emoji de un sol, reflejo de su espíritu alegre y optimista.