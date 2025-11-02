Este es el queso secreto que aporta más calcio y fortalece los huesos

Solo 28 gramos de este queso duro contiene la impresionante cantidad de 335 miligramos de calcio. La dietista Beth Warren, RD, CDN, señala que el Parmesano "es uno de los quesos más ricos en calcio, ofreciendo cerca del 30% del valor diario", lo que ayuda a construir y preservar la densidad ósea. La razón de su concentración se debe a que "es un queso duro con muy poca humedad", detalló Gans. Además, también ofrece más de 10 gramos de proteína por 28 gramos, apoyando también la salud muscular.