Este es el queso secreto que aporta más calcio y fortalece los huesos

El queso, no solo es un gran aliado de la cocina o el principal elemento que hace delicioso un plato. Es también un pilar fundamental para mantener la salud ósea a medida que envejecemos. Si buscás la forma más placentera de asegurar tu ingesta diaria de calcio, los nutricionistas tienen un claro favorito.
El mantener huesos fuertes es crucial para la movilidad y la salud general, especialmente con el paso del tiempo. Lamentablemente, la osteoporosis es una preocupación creciente, afectando a millones de personas. Esta enfermedad se desarrolla cuando la densidad mineral ósea y la masa ósea disminuyen, llevando a que los huesos puedan volverse tan frágiles que se rompan espontáneamente o tras un esfuerzo menor, como toser o levantar algo.
La amenaza silenciosa de la osteoporosis
El riesgo de desarrollar osteoporosis es mayor si no se lograron desarrollar huesos fuertes en la juventud o si existen condiciones subyacentes. Sin embargo, en el caso de las mujeres, los niveles bajos de estrógeno asociados con la menopausia también interfieren con la capacidad del cuerpo para construir y mantener la densidad ósea.
Obtener suficiente calcio y vitamina D en la dieta es fundamental para construir nueva masa ósea y fortalecer la existente. Y aquí es donde el queso entra en juego. Según explicó la experta Keri Gans, RDN al medio Parade Magazine, "el queso es una fuente rica en calcio y proteínas, dos nutrientes clave que ayudan a construir y mantener huesos fuertes". Ella agrega que muchas variedades también aportan vitamina D y fósforo, los cuales trabajan junto con el calcio para mantener los huesos densos y saludables.
El campeón indiscutido del calcio
Si el objetivo principal es la salud ósea, es lógico buscar el queso que ofrezca el mayor impacto nutricional. Y los expertos coinciden en que el queso Parmesano es el mejor.
Solo 28 gramos de este queso duro contiene la impresionante cantidad de 335 miligramos de calcio. La dietista Beth Warren, RD, CDN, señala que el Parmesano "es uno de los quesos más ricos en calcio, ofreciendo cerca del 30% del valor diario", lo que ayuda a construir y preservar la densidad ósea. La razón de su concentración se debe a que "es un queso duro con muy poca humedad", detalló Gans. Además, también ofrece más de 10 gramos de proteína por 28 gramos, apoyando también la salud muscular.
Cómo disfrutar de sus beneficios
Si bien la mayoría de la gente simplemente espolvorea Parmesano sobre la comida, incluso esas pequeñas cantidades contribuyen significativamente a la ingesta diaria de calcio. La clave está en la estrategia. La especialista Jessica Cording, RD, aconseja usar el queso de forma "estratégica" para apoyar la salud ósea. Esto incluye añadir el Parmesano rallado a ensaladas o vegetales, o disfrutar de un trozo de queso duro con fruta.