No tires más las cáscaras de papa: snacks crujientes con cebolla caramelizada y queso

En una infinidad de cocinas las papas se preparan con cáscara. Incluso las llamadas papas rústicas se llevan al horno o a la sartén sin pelar. Pero más allá de comer la papa con la cáscara, un influencer compartió una forma de utilizar solamente la cáscara para preparar un plato delicioso, ideal para picar antes de la cena y para servir como una entrada salada.