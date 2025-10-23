No tires más las cáscaras de papa: snacks crujientes con cebolla caramelizada y queso

En una infinidad de cocinas las papas se preparan con cáscara. Incluso las llamadas papas rústicas se llevan al horno o a la sartén sin pelar. Pero más allá de comer la papa con la cáscara, un influencer compartió una forma de utilizar solamente la cáscara para preparar un plato delicioso, ideal para picar antes de la cena y para servir como una entrada salada.
Para preparar este delicioso snack con cebolla caramelizada, necesitarás solo cuatro papas grandes, una cebolla y 200 gramos de queso tybo rallado o el que te guste. El queso azul también es una opción que contrasta con la suavidad de la papa y la dulzura de la cebolla.
Snacks crujiente de papa, queso y cebolla
El primer paso será hervir las papas con la cáscara. Una vez que estén blandas como para hacer puré, retirarlas del fuego y dejar que se enfríen durante algunos minutos.
Con ayuda de un tenedor o un palito de brochette, pelar las papas quitándole la cáscara. Si preferís que tu snack tenga un poco más de papa, podés cortar la cáscara más gruesa.
Luego, prepará unas cebollas caramelizadas: pelá la verdura y cortala en julianas, luego llevala a una sartén antiadherente con unas gotas de cebolla y dejá reposar para que empiece a cocerse y liberar azúcares. Una vez que la cebolla esté casi transparente, podés retirarla del fuego.
Poné las cáscaras de la papa cortadas en tamaños similares sobre una bandeja aceitada. Llevalas al horno a fuego medio por cinco minutos. Retirá la bandeja, agregá una cucharadita de queso y encima poné una cucharadita de la cebolla caramelizada para que se pegue al bocadito cuando el queso se funda.
Llevá todo unos minutos más al horno para que adquiera un color dorado y ya estarán listos para dejar enfriar y servir.
Cómo hacer una mayonesa en 10 minutos
La mayonesa tradicional se elabora con huevo y aceite, pero su versión vegana sustituye estos ingredientes por opciones vegetales, logrando un resultado similar en consistencia y sabor. Además, al prepararla en casa se evitan conservantes y se puede ajustar al gusto personal, agregando desde ajo para un toque más intenso, hasta hierbas frescas o especias.
Ingredientes para la mayonesa vegana
- 100 mililitros de leche de soja natural (sin azúcar ni saborizantes)
- 200 mililitros de aceite suave (girasol, oliva suave o mezcla)
- 1 cucharadita de mostaza (opcional, para sabor y estabilidad)
- 1 cucharada de vinagre de manzana o jugo de limón
- Sal al gusto
- Pimienta blanca o negra molida (opcional)
Paso a paso para preparar la mayonesa vegana
1. En un vaso alto para batidora, agregá la leche de soja, la mostaza, la sal y el vinagre o jugo de limón.
2. Comenzá a batir con una batidora eléctrica a velocidad baja.
3. Sin dejar de batir, incorporá el aceite poco a poco en forma de hilo fino para lograr la emulsión perfecta.
4. Continuá batiendo hasta que la mezcla espese y tenga una textura cremosa, similar a la mayonesa tradicional.
5. Probá y ajustá la sal o el ácido según tu gusto. Agregá pimienta para un toque especial.
6. Guarda la mayonesa en un frasco hermético en la heladera.