Pánico en un tren de Londres: un violento ataque a cuchillazos dejó varios heridos y dos detenidos

Mientras la policía examina grabaciones, toma declaraciones y recopila pruebas, los dos detenidos permanecen en custodia. Por ahora, se sabe que son británicos, que actuaron juntos y que el motivo del ataque sigue sin conocerse. Las autoridades mantienen su investigación abierta para determinar qué llevó a una noche de rutina a convertirse en una de las más violentas de los últimos años en el transporte británico.