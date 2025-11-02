Secciones
Pánico en un tren de Londres: un violento ataque a cuchillazos dejó varios heridos y dos detenidos

Cinco de los heridos siguen hospitalizados, dos de ellos en estado crítico. Los dos detenidos por el apuñalamiento múltiple son británicos y la policía descartó que se haya tratado de un ataque terrorista.

Hace 2 Hs

Un tren que partía de Doncaster rumbo a Londres se convirtió en escenario de una pesadilla durante la noche del sábado. En cuestión de minutos, lo que debía ser un viaje rutinario terminó en un ataque que dejó diez heridos (nueve de ellos en estado crítico) y dos detenidos. 

El convoy, de la línea LNER, fue detenido de emergencia en la estación de Huntingdon, en Cambridgeshire, donde la policía armada irrumpió entre sirenas y gritos. En cuestión de instantes, la pequeña parada se vio rodeada por patrullas, ambulancias y dos helicópteros médicos. Los agentes de transporte arrestaron a dos sospechosos y descartó que se haya tratado de un atentado terrorista.

Dentro del tren, el miedo se volvió tangible. Un testigo citado por The Times contó: “Había sangre por todas partes mientras la gente se escondía en los baños.” Los pasajeros bloquearon puertas, se tiraron al suelo o intentaron ayudar a los heridos con lo que tenían a mano.

Descartan un atentado terrorista

Aunque en un primer momento se activó el protocolo “Plato”, que se utiliza en casos de potencial terrorismo, la medida fue posteriormente levantada. El secretario de Defensa, John Healey, aseguró a Sky News que “la evaluación inicial es que este fue un incidente aislado”.

El primer ministro Keir Starmer expresó su solidaridad: dijo que sus “pensamientos están con todos los afectados” tras el “horrible incidente”. Por su parte, la operadora LNER advirtió que habrá “una gran interrupción” en la ruta hasta el lunes mientras se realizan las pericias y reparaciones correspondientes.

El episodio sacudió a todo el país y dejó al descubierto las debilidades del sistema de seguridad en los trenes británicos. En un momento de creciente tensión social, el miedo viajó esa noche en el mismo vagón que las víctimas.

Mientras la policía examina grabaciones, toma declaraciones y recopila pruebas, los dos detenidos permanecen en custodia. Por ahora, se sabe que son británicos, que actuaron juntos y que el motivo del ataque sigue sin conocerse. Las autoridades mantienen su investigación abierta para determinar qué llevó a una noche de rutina a convertirse en una de las más violentas de los últimos años en el transporte británico.

