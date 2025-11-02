Dictamen del Presupuesto: el oficialismo avanza en la negociación en Diputados

Con las demandas de los jefes de las provincias ya planteadas, y tras la renovación de la mesa de negociación por la salida de Guillermo Francos y Lisandro Catalán, el Gobierno apunta a reforzar los consensos para apostar a una aprobación del proyecto de gastos y erogaciones en sesiones extraordinarias. “Nos necesitan para pelearse con alguien en vacaciones. Si cierran el Congreso, quedan solos con la recesión económica”, señalaron. Además, un radical agregó: “el punto es que se trabaje y que haya un Presupuesto 2026. Si tiene que haber un poco más de discusión para el dictamen, me da igual”.