Dictamen del Presupuesto: el oficialismo avanza en la negociación en Diputados

El impulso del triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional intensificó el debate del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados. El martes, el Gobierno podría contar con las firmas en la Cámara baja para alcanza un dictamen de mayoría e impulsar su tratamiento en período extraordinario.
“Lo de Casa Rosada fue pura foto y nimiedades. Ya mandamos nuestras necesidades y estamos esperando respuesta”, dijo a Ámbito una fuente de un bloque provincialista, sobre las negociaciones que se llevan adelante con el equipo de gobierno de Javier Milei para encaminar la discusión sobre el presupuesto.
Con las demandas de los jefes de las provincias ya planteadas, y tras la renovación de la mesa de negociación por la salida de Guillermo Francos y Lisandro Catalán, el Gobierno apunta a reforzar los consensos para apostar a una aprobación del proyecto de gastos y erogaciones en sesiones extraordinarias. “Nos necesitan para pelearse con alguien en vacaciones. Si cierran el Congreso, quedan solos con la recesión económica”, señalaron. Además, un radical agregó: “el punto es que se trabaje y que haya un Presupuesto 2026. Si tiene que haber un poco más de discusión para el dictamen, me da igual”.
La fecha dispuesta para dictaminar en Diputados es el próximo martes 4 de noviembre, y de allí empezaron a surgir algunas opiniones. “Si habrá dictamen (o no), depende de los que emplazaron”, contestó “Bertie” Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Una diputada del PO sumó: “yo prefiero tener un Presupuesto, aunque sea discutible”.
La propuesta de los provincialistas opositores fue presentada por Nicolás Massot, que proyecta destinar parte del 1,5% de superávit fiscal previsto por el Gobierno para las leyes que el Congreso aprobó y no fueron implementadas: financiamiento universitario, emergencia pediátrica y emergencia en discapacidad, más un refuerzo para las cajas previsionales provinciales, lo cual dejaría el superávit en 0,9% con las leyes adentro. “No hay margen para tocar el superávit: la plata es para los vencimientos”, habría dicho el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.