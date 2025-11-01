Secciones
DeportesRugby

Tucumán Rugby y Natación y Gimnasia jugarán la final del Regional del NOA

El “Blanco” venció 22-19 a Lawn Tennis con un penal de Máximo Ledesma en el cierre, mientras que el “Verdinegro” superó 16-14 a Universitario con una patada decisiva de Gonzalo Albornoz. La final será el sábado en cancha de Uni.

Tucumán Rugby y Natación y Gimnasia jugarán la final del Regional del NOA LA GACETA / OSVALDO RIPOLL
Hace 4 Hs

En un cierre cargado de tensión, Natación y Gimnasia consiguió una victoria épica por 22-19 sobre Lawn Tennis y se clasificó a la final del Regional del NOA. El conjunto del parque dio vuelta el resultado en los minutos finales gracias a la precisión de Máximo Ledesma, autor del penal que definió la historia.

El partido había comenzado favorable para los "Benjamines", que se fueron al descanso 13-9 arriba con un try de Stefano Ferro y ocho puntos de Nicolás Sánchez (dos penales y una conversión). Sin embargo, en el complemento Natación ajustó su defensa, aprovechó los errores rivales y mantuvo el pulso del encuentro desde el pie de su apertura.

Ledesma, que ya había anotado todos los puntos del primer tiempo, volvió a ser determinante con su efectividad y serenidad bajo presión. Con este triunfo, Natación se metió nuevamente entre los mejores del norte y ahora espera rival para disputar el título del torneo más importante de la región. 

Tucumán Rugby, el otro finalista

En la otra semifinal, Tucumán Rugby derrotó 16-14 a Universitario en un duelo igual de cerrado. Gonzalo Albornoz convirtió un penal sobre el final que selló la clasificación del “Verdinegro”. Con ambos resultados, la gran final del Regional del NOA se disputará el próximo sábado en cancha de Universitario, entre Natación y Tucumán Rugby. 

Temas Club Natación y GimnasiaNicolás SánchezTucumán Lawn Tennis ClubTorneo Regional de RugbyMáximo LedesmaArgentinaRegional del NOA
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán
1

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?
2

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia
3

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia

Cómo fue la cena de Milei y Macri en Olivos: ¿alianza en medio de la tormenta política?
4

Cómo fue la cena de Milei y Macri en Olivos: ¿alianza en medio de la tormenta política?

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador
5

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo
6

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo

Más Noticias
La “rodada del terror” atemorizó a los tucumanos en la noche de Halloween

La “rodada del terror” atemorizó a los tucumanos en la noche de Halloween

Ritual del 1° de noviembre con laurel y fuego: cómo atraer energía positiva y purificar el ambiente

Ritual del 1° de noviembre con laurel y fuego: cómo atraer energía positiva y purificar el ambiente

Conmoción en un crucero: se olvidaron de una pasajera de 80 años y murió en una isla

Conmoción en un crucero: se olvidaron de una pasajera de 80 años y murió en una isla

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia

Cómo fue la cena de Milei y Macri en Olivos: ¿alianza en medio de la tormenta política?

Cómo fue la cena de Milei y Macri en Olivos: ¿alianza en medio de la tormenta política?

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?

Comentarios