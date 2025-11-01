Tucumán Rugby y Natación y Gimnasia jugarán la final del Regional del NOA

En un cierre cargado de tensión, Natación y Gimnasia consiguió una victoria épica por 22-19 sobre Lawn Tennis y se clasificó a la final del Regional del NOA. El conjunto del parque dio vuelta el resultado en los minutos finales gracias a la precisión de Máximo Ledesma, autor del penal que definió la historia.
El partido había comenzado favorable para los "Benjamines", que se fueron al descanso 13-9 arriba con un try de Stefano Ferro y ocho puntos de Nicolás Sánchez (dos penales y una conversión). Sin embargo, en el complemento Natación ajustó su defensa, aprovechó los errores rivales y mantuvo el pulso del encuentro desde el pie de su apertura.
Ledesma, que ya había anotado todos los puntos del primer tiempo, volvió a ser determinante con su efectividad y serenidad bajo presión. Con este triunfo, Natación se metió nuevamente entre los mejores del norte y ahora espera rival para disputar el título del torneo más importante de la región.
Tucumán Rugby, el otro finalista
En la otra semifinal, Tucumán Rugby derrotó 16-14 a Universitario en un duelo igual de cerrado. Gonzalo Albornoz convirtió un penal sobre el final que selló la clasificación del “Verdinegro”. Con ambos resultados, la gran final del Regional del NOA se disputará el próximo sábado en cancha de Universitario, entre Natación y Tucumán Rugby.