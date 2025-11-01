Tucumán Rugby y Natación y Gimnasia jugarán la final del Regional del NOA

El partido había comenzado favorable para los "Benjamines", que se fueron al descanso 13-9 arriba con un try de Stefano Ferro y ocho puntos de Nicolás Sánchez (dos penales y una conversión). Sin embargo, en el complemento Natación ajustó su defensa, aprovechó los errores rivales y mantuvo el pulso del encuentro desde el pie de su apertura.