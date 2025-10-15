Secciones
Festejo por duplicado: Natación y Gimnasia se consagró campeón del Anual clasificatorio femenino

Huirapuca llegaba como líder, pero perdió en casa contra Tucumán Rugby, y las “Blancas” aprovecharon la caída para celebrar un nuevo título.

Hace 3 Hs

La definición del Anual clasificatorio femenino de hockey tuvo todos los condimentos. Huirapuca dependía de sí mismo para quedarse con el título, pero cayó contra Tucumán Rugby y dejó servida la oportunidad para que Natación y Gimnasia festejara un nuevo campeonato, tras imponerse con autoridad en su partido.

La tensión no solo se sintió en la cancha. En los días previos, Natación y Gimnasia había presentado un reclamo ante la ATAH por la supuesta mala inclusión de la arquera Delfina Lazcano en el duelo anterior frente a Huirapuca, aunque la solicitud fue rechazada. Desde Concepción respondieron acusando al club rival de una maniobra antideportiva, algo que fue negado rotundamente desde el conjunto del Parque 9 de Julio.

Ya en la última fecha, Tucumán Rugby dio el golpe en Concepción. Con Victoria Sauze como figura, se impuso 2-1 con goles de Agustina Casmuz y Julieta Vigo. En paralelo, las “Blancas” vencieron 2-0 a Tucumán Rugby B con tantos de Rocío Barros y Belén Contreras, lo que les permitió alcanzar la cima y desatar la locura en Marcos Paz.

El festejo fue doble: además de consagrarse campeonas por segundo año consecutivo, Natación y Gimnasia revalidó su título anterior y se aseguró un lugar directo en las semifinales de los playoffs, junto con Huirapuca.

Playoffs confirmados

La fecha también definió los cruces de cuartos de final. Jockey Club se quedó con el último pasaje por diferencia de gol, y enfrentará a Universitario, mientras que Los Tarcos se medirá con Lawn Tennis. Los ganadores irán ante Natación y Gimnasia y Huirapuca, respectivamente, en una fase decisiva a partido único.

Temas Tucumán Rugby ClubClub Natación y GimnasiaVictoria SauzeHuirapuca Rugby ClubJockey Club de Tucumán9 de Julio
