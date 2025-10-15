Festejo por duplicado: Natación y Gimnasia se consagró campeón del Anual clasificatorio femenino

La tensión no solo se sintió en la cancha. En los días previos, Natación y Gimnasia había presentado un reclamo ante la ATAH por la supuesta mala inclusión de la arquera Delfina Lazcano en el duelo anterior frente a Huirapuca, aunque la solicitud fue rechazada. Desde Concepción respondieron acusando al club rival de una maniobra antideportiva, algo que fue negado rotundamente desde el conjunto del Parque 9 de Julio.