Las inundaciones en Vietnam dejan imágenes impactantes y al menos 13 muertos

La provincia de Lam Dong fue una de las más afectas con casi 4000 hectáreas inundadas, seguida de las regiones de Da Nang y Hue. En la provincia de Ha Tinh, unas 1700 viviendas quedaron bajo el agua como consecuencia de las inundaciones provocadas por una ola de frío combinada con fuertes vientos que ha descargado importantes precipitaciones durante el 30 y 31 de octubre, según informan medios vietnamitas.