Lluvias récord y tragedia en Nueva York: dos personas murieron ahogadas

Las víctimas, un hombre de 39 años y otro de 43, fallecieron al quedar encerradas en distintos sótanos.

NUEVA YORK. Dos personas murieron ahogadas tras las fuertes tormentas. NUEVA YORK. Dos personas murieron ahogadas tras las fuertes tormentas. Foto tomada de: ellitoral.com.
Dos personas murieron en sótanos inundados de Nueva York durante una fuerte tormenta que además provocó el cierre de caminos y retrasos en los aeropuertos, informaron las autoridades locales.

Un equipo de buceo recuperó el cuerpo de un hombre de 39 años luego de que los bomberos recibieran una llamada sobre una persona atrapada en el sótano inundado de una casa de tres niveles en Brooklyn, alrededor de las 16.30, indicó la policía.

Un video difundido en internet mostró a los bomberos trasladando a la víctima a través de una calle donde el agua llegaba hasta la altura de las pantorrillas.

En Manhattan, otro hombre, de 43 años, fue encontrado muerto dentro de la sala de calderas inundada de un edificio de apartamentos, informó la policía. La causa de la muerte aún se encuentra bajo investigación.

Lluvias récord en Central Park y LaGuardia

Según informes preliminares del Servicio Meteorológico Nacional, algunos sectores de la ciudad registraron lluvias históricas. En Central Park cayeron 4,57 centímetros (1,8 pulgadas) de agua, superando el récord anterior de 4,17 centímetros (1,64 pulgadas) establecido en 1917.

Por su parte, el Aeropuerto LaGuardia registró 5 centímetros (1,97 pulgadas) de lluvia, lo que rompería el récord de 3 centímetros (1,18 pulgadas) establecido en 1955.

Durante toda la jornada, Nueva York soportó precipitaciones de intensidad variable. En redes sociales circularon imágenes y videos que mostraban autos semisumergidos hasta los parachoques y agua entrando en estaciones del metro.

