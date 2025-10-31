Tucumán Rugby, Universitario, Lawn Tennis y Natación: una hegemonía intacta del rugby tucumano

El rugby tucumano volvió a cerrar un círculo que se repite en los últimos torneos. En el torneo Regional del NOA, los cuatro semifinalistas -Tucumán Rugby, Universitario, Lawn Tennis y Natación y Gimnasia- reafirman una hegemonía que parece difícil de quebrar. No se trata solo de nombres o camisetas históricas, sino de estructuras que logran mantenerse en lo más alto, adaptarse a los cambios y sostener el nivel competitivo temporada tras temporada.
Hoy, desde las 16, Lawn Tennis y Natación abrirán la jornada con un cruce que promete intensidad y rivalidad reciente. Luego, a las 18.15, Tucumán Rugby se medirá con Universitario para definir al segundo finalista. Cuatro clubes, cuatro identidades distintas, una misma constancia.
El valor de sostenerse
Tucumán Rugby atraviesa un ciclo de resultados que refleja trabajo y estabilidad. En 2025 conquistó el Torneo del Interior B 2025 al vencer a Liceo RC por 42-29. En los torneos provinciales y regionales también aparece con regularidad: tercero en el Regional 2023, semifinalista del Anual Tucumano en 2024, subcampeón en el Regional 2024 y también subcampeón en el Anual Tucumano 2025. Esta consistencia marca su presencia en lo más alto.
El caso de Universitario también es emblemático. El club fue campeón del Interior A en 2023 y subcampeón del Nacional de Clubes ese mismo año, semifinalista del Regional NOA 2024 y semifinalista del Interior B 2025. Bajo la conducción de su entrenador Patricio Figueroa, quien fue parte del ciclo de Rodrigo Honorato, el equipo llega en un gran momento anímico y competitivo para posicionarse entre los mejores.
En la otra llave, Lawn Tennis y Natación y Gimnasia protagonizan una rivalidad que creció con los años y hoy tiene un tono casi clásico. Lawn Tennis celebra una temporada perfecta en 2024: campeón del Regional del NOA, campeón del Interior A, campeón del Nacional de Clubes y campeón del Tucumano este año.
Natación, por su parte, representa el valor de la constancia: en los últimos ocho años jugó ocho semifinales entre torneos regionales y provinciales (2017, campeón del Tucumano; 2018, semis - tercero; 2019, semis - tercero; 2021, campeón del Anual Tucumano; 2024, campeón del Anual; 2025, en semis). Esa continuidad construye identidad.
Natación fue el último equipo que logró ganarle una final a Lawn Tennis antes de que los “Blancos” consiguieran la triple corona. Además, en la actual edición del Regional, Lawn Tennis cortó el invicto de Natación en la fecha 4. Estas victorias y cruces alimentan la competitividad interna.
Tucumán Rugby y Universitario, en cambio, se vieron las caras en la última jornada: Tucumán perdió de visitante por 20-7 frente a Uni, aunque ya estaba clasificado, mientras que Universitario debía ganar para asegurar su lugar entre los cuatro mejores. En la próxima instancia, el contexto será distinto y la exigencia mayor.
Por eso, más allá de los resultados que se definan mañana, el verdadero valor está en la persistencia. Son los mismos cuatro escudos que, año tras año, se citan en semifinales para recordarle al norte del país que la excelencia, en el rugby, también puede ser una costumbre.