Tucumán Rugby, Universitario, Lawn Tennis y Natación: una hegemonía intacta del rugby tucumano

El rugby tucumano volvió a cerrar un círculo que se repite en los últimos torneos. En el torneo Regional del NOA, los cuatro semifinalistas -Tucumán Rugby, Universitario, Lawn Tennis y Natación y Gimnasia- reafirman una hegemonía que parece difícil de quebrar. No se trata solo de nombres o camisetas históricas, sino de estructuras que logran mantenerse en lo más alto, adaptarse a los cambios y sostener el nivel competitivo temporada tras temporada.