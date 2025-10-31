Así viven los entrenadores las semifinales del Regional del NOA

La vuelta de Nico Sánchez motiva a todos. No solo a Lawn Tennis, también a los que lo enfrentan. Por lo que es como jugador y, sobre todo, como persona. Verlo volver al rugby amateur, a la esencia del juego, con chicos que estudian y trabajan, es una enseñanza enorme. Habla de su humildad y de lo que representa para el deporte.