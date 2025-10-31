Secciones
Así viven los entrenadores las semifinales del Regional del NOA

Los técnicos de Tucumán Rugby, Lawn Tennis, Universitario y Natación y Gimnasia reflexionan sobre el recorrido de sus equipos y el significado de competir una vez más por la gloria.

Hernán Macome, Pablo Bascary, Patricio Figueroa y Álvaro Tejeda palpitaron las semifinales del Regional del NOA.
Hace 1 Hs

El Regional del NOA entra en su etapa decisiva. Mañana se disputarán las semifinales del torneo más importante del rugby del norte argentino, con una jornada doble que promete emociones fuertes en el estadio de Los Tarcos. El sábado, a las 16, abrirán la acción Natación y Gimnasia y Lawn Tennis, dos equipos que llegan con gran presente y rivalidad reciente. Luego, desde las 18.15, se medirán Tucumán Rugby y Universitario, en un clásico moderno del rugby provincial. Ambos encuentros serán transmitidos por DirecTV.

“Esto es todo de los jugadores”

Por Hernán Macome, entrenador de Tucumán Rugby

Llegar a esta instancia es la confirmación de un esfuerzo muy grande que hace todo el plantel. Ellos son los verdaderos protagonistas: los que empujan, los que quieren mejorar y competir todo el tiempo. La clave pasa por ese grupo de jugadores que nunca se conforma.

La conquista del Torneo del Interior B nos confirmó que el esfuerzo paga, que los desafíos que nos pusimos se pueden cumplir. Fue un impulso importante para la confianza del equipo.

Ahora se viene Universitario, un rival muy duro. Creo que puede cambiar un poco el desarrollo del partido según el tiempo, pero con los estilos de cada uno bien marcados.

Tucumán Rugby tiene muchos jugadores, y eso hoy marca una diferencia. El rugby en la provincia está desnutrido en planteles superiores: hay muy pocos clubes con preintermedias. Por eso, poder contar con tanta gente comprometida es un valor enorme.

Hernán Macome, entrenador de Tucumán Rugby. Hernán Macome, entrenador de Tucumán Rugby. OSVALDO RIPOLL/LA GACETA.

“Seguir compitiendo es lo que más nos gratifica”

Por Álvaro Tejeda, entrenador de Lawn Tennis

Llegar otra vez a una instancia decisiva es muy gratificante. Pasa el tiempo y seguimos compitiendo, seguimos encontrando la fortaleza, la concentración y la ambición de querer ganar y mejorar. Eso nos enorgullece, porque habla del espíritu del grupo y del club.

En los últimos años hemos estado siempre en los tramos finales de los campeonatos. A veces sale bien y otras no tanto, pero lo importante es mantenernos, competir y volver a empezar. Queremos dejar esa mentalidad de trabajo, de sacrificio y mejora para los jugadores que vienen.

No somos un cuerpo técnico que se fije demasiado en el rival. Creemos que en este rugby amateur la competencia más importante es con uno mismo. Siempre buscamos mejorarnos. Sabemos que una semifinal nunca es igual a otra: será un partido de mucho contacto, donde el que menos infracciones cometa y defienda mejor tendrá ventaja.

La vuelta de Nico Sánchez motiva a todos. No solo a Lawn Tennis, también a los que lo enfrentan. Por lo que es como jugador y, sobre todo, como persona. Verlo volver al rugby amateur, a la esencia del juego, con chicos que estudian y trabajan, es una enseñanza enorme. Habla de su humildad y de lo que representa para el deporte.

Álvaro Tejeda, head coach de Lawn Tennis. Álvaro Tejeda, head coach de Lawn Tennis.

“Estamos en un muy buen momento anímico”

Por Patricio Figueroa, entrenador de Universitario

Soy de ‘Uni’ desde muy chico, así que ver al club otra vez en una instancia decisiva me pone muy contento. Es un objetivo que el club se propone todos los años: estar entre los cuatro primeros y competir hasta el final.

Este año me toca ser el head coach, después de haber sido asistente de Rodrigo Honorato. Ya conozco al grupo, y eso facilita mucho el trabajo. Al principio costó amalgamar el sistema y el recambio, pero con el tiempo los chicos se fueron adaptando. Hoy estamos en un momento anímico muy bueno, jugando el rugby que queríamos jugar.

El último partido con Tucumán Rugby estuvo marcado por la lluvia, que fue determinante. Hacía mucho que no arrancábamos un encuentro con esas condiciones, y eso no les permitió desplegar su juego. A nosotros nos favoreció. Pero esta vez será distinto: con otro clima y otra cancha, el partido cambia por completo.

Patricio Figueroa, DT de Universitario. Patricio Figueroa, DT de Universitario. OSVALDO RIPOLL/LA GACETA.

“Medirnos con los mejores es la mejor manera de crecer”

Por Pablo Bascary, entrenador de Natación y Gimnasia

Para Natación es muy importante competir y ser protagonista. En los últimos años el club se mantuvo siempre en las instancias decisivas: desde 2017 jugamos ocho semifinales entre torneos regionales y tucumanos, con títulos en 2017, 2021 y 2024. Esa continuidad refleja el compromiso y la constancia del grupo.

Este torneo es muy competitivo y parejo, por eso valoramos mucho llegar otra vez a esta etapa. Para pelear por una final y por un título se necesita un plantel numeroso y competitivo, que permita rotar y responder a las distintas exigencias del campeonato. En ese sentido, el grupo viene mostrando una gran solidez.

En estas instancias es lo mismo jugar con cualquiera, aunque cada rival presenta desafíos distintos. Para Natación es un honor enfrentar a Lawn Tennis en semifinales. Medirnos con los mejores es la mejor manera de crecer. Será un partido intenso y muy disputado, de esos que todo jugador quiere jugar, y para los que nos preparamos durante todo el año.

Pablo Bascary, entrenador de Natación. Pablo Bascary, entrenador de Natación. OSVALDO RIPOLL/LA GACETA.
