¿Internet lento? estas son las cuatro cosas que tenés revisar para recuperar la velocidad del Wi Fi

Lo lógico es colocar el router en una zona central de la casa para conseguir una cobertura Wi-Fi lo más uniforme posible. Sin embargo, a veces no es tan sencillo. Es probable que el técnico de tu proveedor instalara el router cerca de la antena que llega al edificio. Si tenés la opción de conectar el módem a una habitación más céntrica mediante un cable Ethernet, el router podría mejorar considerablemente la cobertura en toda la casa.