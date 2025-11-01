Como en el Louvre: robaron más de mil piezas de museo de California y en tiempo récord

Un audaz robo de película ha dejado al Museo de Oakland, California, despojado de una parte irremplazable de su legado. En la madrugada del miércoles 15 de octubre, alrededor de las 3:30 a.m., delincuentes irrumpieron en un depósito externo del museo, forzando la entrada para ejecutar un golpe relámpago.
En cuestión de minutos, sustrajeron más de 1.000 piezas históricas, incluyendo cestos de indígenas norteamericanos, joyas, diversos artefactos históricos e incluso laptops. Entre los tesoros robados se destacan un collar con gemas y un colmillo grabado con la figura humana, ambos de gran valor cultural y simbólico.
La comunidad y la dirección del museo han sido profundamente afectadas. Lori Fogarty, directora ejecutiva, lo tildó de "un acto descarado que le roba al público parte del patrimonio cultural del estado", señalando que la mayoría de los objetos habían sido donados generosamente.
Fogarty describió el robo como "una oportunidad aprovechada" por los ladrones, quienes "entraron, agarraron lo que encontraron a mano y escaparon rápidamente". Subrayó que la pérdida no es solo para la institución, sino para toda la comunidad, y aseguró que el museo está colaborando con la Ciudad de Oakland, la policía y el FBI para lograr que las piezas "vuelvan a casa".
El FBI y la policía buscan pistas: temen que las piezas ya estén en el mercado negro
La investigación está en manos de la Policía de Oakland y del FBI Art Crime Team, un equipo especializado en delitos contra el patrimonio artístico. Los expertos creen que los ladrones podrían intentar vender los objetos en antigüedades, casas de empeño o mercados locales, e incluso por internet.
“Esta gente busca plata rápida, no el valor real de las piezas”, explicó John Romero, excapitán de la policía de Los Ángeles. “Necesitan sacárselas de encima cuanto antes”.
El museo, que cuenta con más de dos millones de objetos dedicados al arte, la historia y la ciencia natural de California, es considerado un pilar para la investigación y la preservación de la cultura local.
Las autoridades pidieron a la comunidad que esté atenta ante la posible aparición de estos objetos en comercios o plataformas online. Cualquier información puede ser clave para recuperar el patrimonio perdido.