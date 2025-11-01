Secciones
Mundo

Como en el Louvre: robaron más de mil piezas de museo de California y en tiempo récord

Los ladrones se llevaron objetos valiosos, como joyas preciosas y hasta colmillos de morsa

Robaron más de 1000 piezas del Museo de Oakland en un golpe relámpago Robaron más de 1000 piezas del Museo de Oakland en un golpe relámpago
Hace 1 Hs

Un audaz robo de película ha dejado al Museo de Oakland, California, despojado de una parte irremplazable de su legado. En la madrugada del miércoles 15 de octubre, alrededor de las 3:30 a.m., delincuentes irrumpieron en un depósito externo del museo, forzando la entrada para ejecutar un golpe relámpago. 

En cuestión de minutos, sustrajeron más de 1.000 piezas históricas, incluyendo cestos de indígenas norteamericanos, joyas, diversos artefactos históricos e incluso laptops. Entre los tesoros robados se destacan un collar con gemas y un colmillo grabado con la figura humana, ambos de gran valor cultural y simbólico.

La Policía francesa detiene a cinco nuevos sospechosos del robo de joyas en el Louvre

La Policía francesa detiene a cinco nuevos sospechosos del robo de joyas en el Louvre

La comunidad y la dirección del museo han sido profundamente afectadas. Lori Fogarty, directora ejecutiva, lo tildó de "un acto descarado que le roba al público parte del patrimonio cultural del estado", señalando que la mayoría de los objetos habían sido donados generosamente.

Fogarty describió el robo como "una oportunidad aprovechada" por los ladrones, quienes "entraron, agarraron lo que encontraron a mano y escaparon rápidamente". Subrayó que la pérdida no es solo para la institución, sino para toda la comunidad, y aseguró que el museo está colaborando con la Ciudad de Oakland, la policía y el FBI para lograr que las piezas "vuelvan a casa".

El FBI y la policía buscan pistas: temen que las piezas ya estén en el mercado negro

La investigación está en manos de la Policía de Oakland y del FBI Art Crime Team, un equipo especializado en delitos contra el patrimonio artístico. Los expertos creen que los ladrones podrían intentar vender los objetos en antigüedades, casas de empeño o mercados locales, e incluso por internet.

“Esta gente busca plata rápida, no el valor real de las piezas”, explicó John Romero, excapitán de la policía de Los Ángeles. “Necesitan sacárselas de encima cuanto antes”.

El museo, que cuenta con más de dos millones de objetos dedicados al arte, la historia y la ciencia natural de California, es considerado un pilar para la investigación y la preservación de la cultura local. 

Las autoridades pidieron a la comunidad que esté atenta ante la posible aparición de estos objetos en comercios o plataformas online. Cualquier información puede ser clave para recuperar el patrimonio perdido.

Temas Estados Unidos de AméricaCalifornia
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Por qué Bilbao está entre las mejores ciudades del mundo para caminar, según The Economist

Por qué Bilbao está entre las mejores ciudades del mundo para caminar, según The Economist

Lo más popular
Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán
1

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?
2

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador
3

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo
4

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo

Cómo fue la cena de Milei y Macri en Olivos: ¿alianza en medio de la tormenta política?
5

Cómo fue la cena de Milei y Macri en Olivos: ¿alianza en medio de la tormenta política?

Tres periodistas de LA GACETA, galardonados en Adepa
6

Tres periodistas de LA GACETA, galardonados en Adepa

Más Noticias
Conmoción en un crucero: se olvidaron de una pasajera de 80 años y murió en una isla

Conmoción en un crucero: se olvidaron de una pasajera de 80 años y murió en una isla

Día de Todos los Santos: ¿por qué se celebra el 1° de noviembre?

Día de Todos los Santos: ¿por qué se celebra el 1° de noviembre?

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia

Cuatro días de mini vacaciones: cuándo es el próximo fin de extra largo de noviembre

Cuatro días de mini vacaciones: cuándo es el próximo fin de extra largo de noviembre

¿Cómo guardar las bananas para que no se pudran rápido?

¿Cómo guardar las bananas para que no se pudran rápido?

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador

Comentarios