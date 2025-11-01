Abandono y muerte en un crucero de lujo: habló la familia de la mujer que olvidaron en una isla remota

El sábado 25 de octubre, el crucero de lujo Coral Adventurer de Coral Expeditions hizo escala en la inhóspita Isla Lizard, en la Gran Barrera de Coral, al norte de Queensland, Australia. Los pasajeros tenían previsto descender para recorrer esa primera parada. Pero sin que fuera notificada, Suzanne Rees de 80 años pudo ver cómo el barco se alejaba en el horizonte luego de que sus compañeros terminaran su excursión. Cuando las autoridades notaron su ausencia, ya era demasiado tarde.