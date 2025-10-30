Cómo es "Poseidón", el primer torpedo nuclear ruso capaz de desatar tsunamis radiactivos

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció un ensayo exitoso del sumergible atómico no tripulado Poseidón, apenas una semana después de haber probado el misil de crucero de propulsión nuclear Burevéstnik.
Durante su declaración, el mandatario destacó que “por primera vez fue posible no solo lanzarlo desde un submarino portador utilizando un motor auxiliar, sino también poner en marcha su sistema de propulsión nuclear, con el que el aparato navegó durante un cierto período de tiempo”.
Cómo es Poseidón, el primer dron submarino de propulsión nuclear
El mandatario ruso subrayó que la potencia del Poseidón “supera significativamente” la del misil intercontinental Sarmat, capaz de portar entre 10 y 15 ojivas nucleares de guiado individual, y que, según adelantó, “entrará pronto en servicio en las fuerzas nucleares” del país.
“Además, por velocidad, por la profundidad en que navega este aparato, no tiene análogos en el mundo y difícilmente los tendrá próximamente”, aseguró Putin, quien calificó el ensayo como un “enorme éxito” para el desarrollo militar ruso.
El presidente destacó también que el propulsor atómico del Poseidón es “cien veces más pequeño” que el reactor nuclear de un submarino convencional, lo que considera una de sus grandes ventajas tecnológicas.
Ensayo tras una nueva prueba con el misil Burevéstnik
El lanzamiento del submarino atómico no tripulado Poseidón se realizó poco después del ensayo del misil de crucero Burevéstnik, efectuado el pasado 21 de octubre, también equipado con propulsión nuclear.
Según Putin, este misil posee un “alcance ilimitado”, lo que refuerza la capacidad estratégica de Rusia en materia armamentística.