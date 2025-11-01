La “rodada del terror” atemorizó a los tucumanos en la noche de Halloween

Qué fue la “rodada del terror”

Entre las 22 del viernes y la 1 de la madrugada del sábado, por lo menos, un grupo de motociclistas disfrazados y enmascarados se hicieron notar por las calles. Entre idas y vueltas, una multitud de jóvenes circularon por las calles de la ciudad. Aunque en principio se trató de una pequeña convocatoria a quienes quisieran participar de la celebración, pronto tomó matices de terror.