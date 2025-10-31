"La noche de las ánimas" y más actividades para el fin de semana de Halloween en Tucumán

Una serie de festividades y actividades se dispusieron para este fin de semana en toda la provincia. El Ente Tucumán Turismo compartió la agenda de invitaciones que llegaron desde todas las ciudades para que los tucumanos y los visitantes puedan disfrutar de la oferta cultural local. Además de las tradicionales ferias de artesanos y emprendedores gastronómicos, todos los espacios se vestirán acorde a las efemérides de este fin de semana: desde Halloween, este viernes, hasta el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos el sábado y domingo.
Para celebrar este fin de semana atípico, la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Tafí del Valle preparó "La noche de las ánimas en el museo": una experiencia inmersiva que despierta las voces y memorias que resuenan durante las noches. Los interesados deberán inscribirse escribiendo a la cuenta de Instagram del Club de Anfitriones de Tafí del Valle.
Actividades para el viernes 31 de octubre
Caminata Aguas Chiquitas: de 8 a 16 en el Mercado Municipal de Tafí Viejo
Museo Arqueológico Los Menhires: de 9 a 19 en El Mollar
Casa Histórica: de 9 a 13 y de 16 a 20 en San Miguel de Tucumán
Museo Arqueológico El Cadillal: de 10 a 18 en El Cadillal.
Paseo de artesanos y Feria Lagoferiantes: de 12 a 20 en 500 metros a la redonda del dique en El Cadillal
Paseos en Bici acuática: de 10 a 13 y de 15 a 20 en el lago San Miguel del parque 9 de Julio
Expo Artesanal y de Emprendedores: desde 18 en la plaza Central en La Cocha
Súper Ride: Huellas del cóndor - Alas del alma: desde 18 en el Hotel Hilton, San Miguel de Tucumán
Noche de Halloween: a las 19.30 en el Mercado Municipal de Tafí Viejo
Museo Escultórico a cielo abierto/Bus turístico: a las 19.30 en San Miguel de Tucumán
La Noche de Las Ánimas: a las 20 en el Museo Jesuita de La Banda, Tafí del Valle
Espectáculo Cristo Resplandeciente: a las 20 y 20.30 en San Javier
Mapping: Aparición de la Madre de Dios: a las 20 y a las 20.30 en San Pedro de Colalao
Espectáculo Luces y Sonidos de la Independencia: a las 20.30 en la Casa Histórica
Dalia Gutmann: a las 21 en el Teatro Rosita Ávila, San Miguel de Tucumán
Recitales SADAIC: a las 21 en la Casa de la Cultura de Yerba Buena
Letra y Música: a las 20 en el Centro Cultural Mercedes Sosa, San Miguel de Tucumán
Música para vientos del Mar Mediterráneo: a las 21.30 en el Teatro Alberdi, San Miguel de Tucumán
El Precio de su Amor: a las 21.30 en el Teatro Alberdi, San Miguel de Tucumán
Paseo Artesanal Pachamama: todo el fin de semana en Colalao del Valle
Actividades para el sábado 1 de noviembre
Trekking Campo de Azucenas: a las 6.30 en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Monteros
Escabita Carrera Nocturna 10K: desde las 8 en Alberdi.
Visitas guiadas a Ruinas de San José: de 8 a 13 en las Ruinas de San José, Lules
Feria de Simoca: desde las 8 hasta las 16 en el Predio Mercedes Sosa en Simoca
Museo Arqueológico Los Menhires: de 9 a 19 en El Mollar
Experiencia Yungas: a las 9 en avenida Perón 2800, Yerba Buena
Yoga: a las 9.30 en el Jardín Botánico Horco Molle en Yerba Buena
Casa Histórica: de 9 a 20 en San Miguel de Tucumán
Seminario de Tango: de 9 a 13 en el Club Social de Simoca
Circuito a pie: parte a las 9.30 de la oficina de Congreso y Crisóstomo, San Miguel de Tucumán
Paseo Arqueológico: de 9.45 a 14 en el Mercado Municipal, Tafí Viejo
Paseos en bus turístico: a las 10 en Tafí del Valle
Súper Ride: Huellas del cóndor - Alas del alma: en Tafí del Valle
El Bus Turístico: a las 11 y a las 16 en Laprida 50, San Miguel de Tucumán
Museo Arqueológico El Cadillal: de 11 a 19 en El Cadillal.
Paseo de artesanos/Feria Lagoferiantes: de 12 a 20, 500 metros a la redonda del dique El Cadillal
Feria de Artesanos y Emprendedores: en Tafí Viejo
Paseos en Bici acuática: de 10 a 13 y de 15 a 20 en el lago San Miguel del parque 9 de Julio
Feria de Artesanos: de 16 a 23 en el parque El Provincial, San Miguel de Tucumán.
Feria de artesanos: de 16 a 23 en el parque Avellaneda, San Miguel de Tucumán
Feria de Emprendedores: de 16 a 22 en el parque Avellaneda, San Miguel de Tucumán
Paseo Gastronómico: de 17 a emdianoche en el parque Avellaneda, San Miguel de Tucumán
Feria Gourmet: de 17 hasta la medianoche en el parque El Provincial, San Miguel de Tucumán
Feria de artesanos: a las 17 en la plaza principal Miguel de Azcuénaga, Las Talitas
Expo Artesanal y de Emprendedores: a las 18 en la plaza Central de La Cocha
Yoga con Pao: a las 18 en el Anfiteatro los Tucu Tucu, El Cadillal
Sabores al atardecer: a las 19 en el Apart del Valle, Tafí del Valle.
Inauguración espacio Tucumán Artesanía: a las 19 en el Museo Folclórico en San Miguel de Tucumán
Candlelight, tributo a Queen: a las 19 en el Teatro Alberdi
Cine al aire libre: a las 20 en La Cocha
La Noche de Las Ánimas: a las 20 en el Museo Jesuita de La Banda, Tafí del Valle
1º Ciclo de Conciertos Corales "Voces 2025": a las 20 en la Casa de la Cultura,Tafí Viejo
Espectáculo Cristo Resplandeciente: a las 20 y 20 en San Javier
Mapping: Aparición de la Madre de Dios: a las 20 y 20.30 en San Pedro de Colalao.
Espectáculo Luces y Sonidos de la Independencia: a las 20.30 en la Casa Histórica, San Miguel de Tucumán
Sweet Charity: a las 21 en el Teatro San Martín, San Miguel de Tucumán
5ª Muestra de Canto Terapia: a las 21 en la Casa de la Cultura de Yerba Buena
Canto a la Vida: a las 22 en el Teatro Municipal Rosita Ávila, San Miguel de Tucumán
Peña Cultural El Cardón: a las 22 en Las Heras 50, San Miguel de Tucumán
Paseo Artesanal Pachamama: todo el fin de semana en Colalao del Valle
Actividades del domingo 2 de noviembre
Tour Religioso: a las 8 en el Mercado Municipal de Tafí Viejo.
10K Ciudad de Concepción: a las 8 en Concepción
Visitas guiadas a Ruinas de San José: de 8 a 13 en las Ruinas de San José, Lules
Torneo Internacional de Tenis: WTA en Tucumán Lawn Tennis Club
Competencia Nacional de Básquet Argentino: en el Club Atlético Estudiantes
Museo Arqueológico Los Menhires: de 9 a 14 en El Mollar
Casa Histórica: de 9 a 12, San Miguel de Tucumán
Paseos en bus turístico: desde las 10 en Tafí del Valle
Bus Turístico: a las 11 y a las 16 en Laprida 50
Museo Arqueológico El Cadillal: de 11 a 19 en El Cadillal
Música y gastronomía: de 12 a 16 en el Mercado Municipal de Tafí Viejo
Paseo de artesanos/Feria Lagoferiantes: de 12 a 20, 500 m de la rotonda / El Cadillal.
4ª Fecha del Campeonato en Bella Vista: a las 13 en el Complejo Batalla de Tucumán de Bella Vista
Pasión por la danza: a las 15 en la Casa de la Cultura de Tafí Viejo
Feria de artesanos: desde las 16 en la Plaza Haimes de Concepción
Paseo de artesanos: adesde las 17 en el Paseo parque temático de Famaillá
Paseo Gastronómico: desde las 17 en el parque Avellaneda
Feria de Emprendedores: de 17 a 22 en el parque Avellaneda
Feria de Artesanos: de 17 a 23 en el parque El Provincial
Feria de artesanos: de 16 a 23 en el parque Avellaneda
Feria Gourmet: de 17 a medianoche en el parque El provincial
Paseo de Artesanos: desde las 18 en la plaza 25 de Mayo de Aguilares
Candlelight tributo a Adele: a las 18 en el teatro Alberdi
Espectáculo Cristo Resplandeciente: a las 20 y 20.30 en San Javier
Mapping: Aparición de la Madre de Dios: a las 20 y 20.30 en San Pedro de Colalao
Espectáculo Luces y Sonidos de la Independencia: a las 20.30en la Casa Histórica
Banda de Música Municipal: a las 21 en la plaza 25 de Mayo en Aguilares
Sweet Charity: a las 20 en el Teatro San Martín
Paseo Artesanal Pachamama: todo el fin de semana en Colalao del Valle