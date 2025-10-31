Secciones
"La noche de las ánimas" y más actividades para el fin de semana de Halloween en Tucumán

La agenda cultural se llenó de ofertas tentadoras para disfrutar en familia y con amigos.

La noche de las ánimas y más actividades para el fin de semana de Halloween en Tucumán
Hace 1 Hs

Una serie de festividades y actividades se dispusieron para este fin de semana en toda la provincia. El Ente Tucumán Turismo compartió la agenda de invitaciones que llegaron desde todas las ciudades para que los tucumanos y los visitantes puedan disfrutar de la oferta cultural local. Además de las tradicionales ferias de artesanos y emprendedores gastronómicos, todos los espacios se vestirán acorde a las efemérides de este fin de semana: desde Halloween, este viernes, hasta el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos el sábado y domingo.

Para celebrar este fin de semana atípico, la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Tafí del Valle preparó "La noche de las ánimas en el museo": una experiencia inmersiva que despierta las voces y memorias que resuenan durante las noches. Los interesados deberán inscribirse escribiendo a la cuenta de Instagram del Club de Anfitriones de Tafí del Valle.

Actividades para el viernes 31 de octubre

Caminata Aguas Chiquitas: de 8 a 16 en el Mercado Municipal de Tafí Viejo

Museo Arqueológico Los Menhires: de 9 a 19 en El Mollar

Casa Histórica: de 9 a 13 y de 16 a 20 en San Miguel de Tucumán

Museo Arqueológico El Cadillal: de 10 a 18 en El Cadillal.

Paseo de artesanos y Feria Lagoferiantes: de 12 a 20 en 500 metros a la redonda del dique en El Cadillal

Paseos en Bici acuática: de 10 a 13 y de 15 a 20 en el lago San Miguel del parque 9 de Julio

Expo Artesanal y de Emprendedores: desde 18 en la plaza Central en La Cocha

Súper Ride: Huellas del cóndor - Alas del alma: desde 18 en el Hotel Hilton, San Miguel de Tucumán

Noche de Halloween: a las 19.30 en el Mercado Municipal de Tafí Viejo

Museo Escultórico a cielo abierto/Bus turístico: a las 19.30 en San Miguel de Tucumán

La Noche de Las Ánimas: a las 20 en el Museo Jesuita de La Banda, Tafí del Valle

Espectáculo Cristo Resplandeciente: a las 20 y 20.30 en San Javier

Mapping: Aparición de la Madre de Dios: a las 20 y a las 20.30  en San Pedro de Colalao

Espectáculo Luces y Sonidos de la Independencia: a las 20.30 en la Casa Histórica

Dalia Gutmann: a las 21 en el Teatro Rosita Ávila, San Miguel de Tucumán

Recitales SADAIC: a las 21 en la Casa de la Cultura de Yerba Buena

Letra y Música: a las 20 en el Centro Cultural Mercedes Sosa, San Miguel de Tucumán

Música para vientos del Mar Mediterráneo: a las 21.30 en el Teatro Alberdi, San Miguel de Tucumán

El Precio de su Amor: a las 21.30 en el Teatro Alberdi, San Miguel de Tucumán

Paseo Artesanal Pachamama: todo el fin de semana en Colalao del Valle

Actividades para el sábado 1 de noviembre

Trekking Campo de Azucenas: a las 6.30 en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Monteros

Escabita Carrera Nocturna 10K: desde las 8 en Alberdi.

Visitas guiadas a Ruinas de San José: de 8 a 13 en  las Ruinas de San José, Lules

Feria de Simoca: desde las 8 hasta las 16 en el Predio Mercedes Sosa en Simoca

Museo Arqueológico Los Menhires: de 9 a 19 en El Mollar

Experiencia Yungas: a las 9 en avenida Perón 2800, Yerba Buena

Yoga: a las 9.30 en el Jardín Botánico Horco Molle en Yerba Buena

Casa Histórica: de 9 a 20 en San Miguel de Tucumán

Seminario de Tango: de 9 a 13 en el Club Social de Simoca

Circuito a pie: parte a las 9.30 de la oficina de Congreso y Crisóstomo, San Miguel de Tucumán

Paseo Arqueológico: de 9.45 a 14 en el Mercado Municipal, Tafí Viejo

Paseos en bus turístico: a las 10 en Tafí del Valle

Súper Ride: Huellas del cóndor - Alas del alma: en Tafí del Valle

El Bus Turístico: a las 11 y a las 16 en Laprida 50, San Miguel de Tucumán

Museo Arqueológico El Cadillal: de 11 a 19 en El Cadillal.

Paseo de artesanos/Feria Lagoferiantes: de 12 a 20, 500 metros a la redonda del dique El Cadillal

Feria de Artesanos y Emprendedores: en Tafí Viejo

Paseos en Bici acuática: de 10 a 13 y de 15 a 20 en el lago San Miguel del parque 9 de Julio

Feria de Artesanos: de 16 a 23 en el parque El Provincial, San Miguel de Tucumán.

Feria de artesanos: de 16 a 23 en el parque  Avellaneda, San Miguel de Tucumán

Feria de Emprendedores:  de 16 a 22 en el parque Avellaneda, San Miguel de Tucumán

Paseo Gastronómico: de 17 a emdianoche en el parque Avellaneda, San Miguel de Tucumán

Feria Gourmet: de 17 hasta la medianoche en el parque El Provincial, San Miguel de Tucumán

Feria de artesanos: a las 17 en la plaza principal Miguel de Azcuénaga, Las Talitas

Expo Artesanal y de Emprendedores: a las 18 en la plaza Central de La Cocha

Yoga con Pao: a las 18 en el Anfiteatro los Tucu Tucu, El Cadillal

Sabores al atardecer: a las 19 en el Apart del Valle, Tafí del Valle.

Inauguración espacio Tucumán Artesanía: a las 19 en el Museo Folclórico en San Miguel de Tucumán

Candlelight, tributo a Queen: a las 19 en el Teatro Alberdi

Cine al aire libre: a las 20 en La Cocha

La Noche de Las Ánimas: a las 20 en el Museo Jesuita de La Banda, Tafí del Valle

1º Ciclo de Conciertos Corales "Voces 2025": a las 20 en la Casa de la Cultura,Tafí Viejo

Espectáculo Cristo Resplandeciente: a las 20 y 20 en San Javier

Mapping: Aparición de la Madre de Dios: a las 20 y 20.30 en San Pedro de Colalao.

Espectáculo Luces y Sonidos de la Independencia: a las 20.30 en la Casa Histórica, San Miguel de Tucumán

Sweet Charity: a las 21 en el Teatro San Martín, San Miguel de Tucumán

5ª Muestra de Canto Terapia: a las 21 en la Casa de la Cultura de Yerba Buena

Canto a la Vida: a las 22 en el Teatro Municipal Rosita Ávila, San Miguel de Tucumán

Peña Cultural El Cardón: a las 22 en Las Heras 50, San Miguel de Tucumán

Paseo Artesanal Pachamama: todo el fin de semana en Colalao del Valle

Actividades del domingo 2 de noviembre

Tour Religioso: a las 8 en el Mercado Municipal de Tafí Viejo.

10K Ciudad de Concepción: a las 8 en Concepción

Visitas guiadas a Ruinas de San José: de 8 a 13 en las Ruinas de San José, Lules

Torneo Internacional de Tenis: WTA en Tucumán Lawn Tennis Club

Competencia Nacional de Básquet Argentino: en el Club Atlético Estudiantes

Museo Arqueológico Los Menhires: de 9 a 14 en El Mollar

Casa Histórica: de 9 a 12, San Miguel de Tucumán

Paseos en bus turístico: desde las 10 en Tafí del Valle

Bus Turístico: a las 11 y a las 16 en Laprida 50

Museo Arqueológico El Cadillal: de 11 a 19 en El Cadillal

Música y gastronomía: de 12 a 16 en el Mercado Municipal de Tafí Viejo

Paseo de artesanos/Feria Lagoferiantes: de 12 a 20, 500 m de la rotonda / El Cadillal.

4ª Fecha del Campeonato en Bella Vista: a las 13 en el Complejo Batalla de Tucumán de Bella Vista

Pasión por la danza: a las 15 en la Casa de la Cultura de Tafí Viejo

Feria de artesanos: desde las 16 en la Plaza Haimes de Concepción

Paseo de artesanos: adesde las 17 en el Paseo parque temático de Famaillá

Paseo Gastronómico: desde las 17 en el parque Avellaneda

Feria de Emprendedores: de 17 a 22 en el parque Avellaneda

Feria de Artesanos: de 17 a 23 en el parque El Provincial

Feria de artesanos: de 16 a 23 en el parque Avellaneda

Feria Gourmet: de 17 a medianoche en el parque El provincial

Paseo de Artesanos: desde las 18 en la plaza 25 de Mayo de Aguilares

Candlelight tributo a Adele: a las 18 en el teatro Alberdi

Espectáculo Cristo Resplandeciente: a las 20 y 20.30 en San Javier

Mapping: Aparición de la Madre de Dios: a las 20 y 20.30 en San Pedro de Colalao

Espectáculo Luces y Sonidos de la Independencia: a las 20.30en la Casa Histórica

Banda de Música Municipal: a las 21 en la plaza 25 de Mayo en Aguilares

Sweet Charity: a las 20 en el Teatro San Martín

Paseo Artesanal Pachamama: todo el fin de semana en Colalao del Valle

