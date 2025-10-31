"La noche de las ánimas" y más actividades para el fin de semana de Halloween en Tucumán

Una serie de festividades y actividades se dispusieron para este fin de semana en toda la provincia. El Ente Tucumán Turismo compartió la agenda de invitaciones que llegaron desde todas las ciudades para que los tucumanos y los visitantes puedan disfrutar de la oferta cultural local. Además de las tradicionales ferias de artesanos y emprendedores gastronómicos, todos los espacios se vestirán acorde a las efemérides de este fin de semana: desde Halloween, este viernes, hasta el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos el sábado y domingo.