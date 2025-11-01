Secciones
EconomíaNoticias económicas

Cómo encontrar las mejores ofertas del Cyber Monday 2025: tres herramientas infalibles

Llega el evento de ventas online del año y en torno a él surgen especulaciones por parte de los vendedores y sospechas por parte de los compradores.

Cómo encontrar las mejores ofertas del Cyber Monday 2025: tres herramientas infalibles
Hace 32 Min

En el evento que cada año organiza la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) el planteo es siempre el mismo: la veracidad de los precios rebajados de cada empresa. Es que según cientos de usuarios, un vicio que habitualmente aparece en el Cyber Monday es la “inflación” de precios, en el sentido de un aumento desmedido que luego permita a cada tienda simular un descuento sin perder dinero. Sería algo así como una oferta irreal.

El turismo busca crecer con descuentos y promociones para el Cybermonday

El turismo busca crecer con descuentos y promociones para el Cybermonday

Algunos usuarios hicieron seguimiento de diferentes ítems y comprobaron que algunas tiendas tienen estas prácticas. Por eso, la mejor forma de asegurarse de que una compra tiene una oferta real, es haciendo un seguimiento previo. Pero este año el Cyber Monday será entre el 3 y el 5 de noviembre, por lo que difícilmente los argentinos que no previeron compras podrán constatar si las ofertas que ven son reales.

Herramientas para no caer en las falsas ofertas del Cyber Monday

Para asegurarte de no caer en falsas ofertas y hacer compras con descuentos reales, existen algunas páginas que muestran el historial de precios de diferentes productos. Otras, en cambio, comparan costos de un mismo producto en diferentes plataformas.

Precialo (precialo.com.ar)

Se trata de un comparador de precios inteligente que permite, a través de su buscador, encontrar rápidamente el mejor precio para cada producto entre miles de tiendas de todo el país. Utilizarlo es muy simple, solo basta con ingresar el producto en el buscador y luego el programa arrojará las diferentes opciones, los comercios donde se vende y los precios. Ofrece una serie de herramientas para que el usuario pueda realizar una compra “inteligente”. Entre ellas se destaca el “ránking de precios” para descubrir qué tiendas tienen el mejor precio. Además, brinda “un historial de precio” para aprovechar el momento más oportuno para comprarlo. También tiene una herramienta colaborativa para dejar reseñas sobre falsos descuentos.

Por otro lado, esta página también permite establecer alertas con el precio que se quiere pagar por un producto. Al configurarlo, el usuario será notificado por email cuando alcance ese valor. Mientras que la función “Brecha máxima entre precios”, permite encontrar con facilidad las grandes diferencias de los valores.

Historial dePrecios (historial.com.ar)

Permite ver los precios históricos de los productos de las principales tiendas argentinas. Ofrece la posibilidad crear alertas con los precios que el usuario quiere pagar, al igual que Precialo.

Existen varias maneras de utilizar el buscador de Historial de precios y algunas funcionan mejor que otras, dependiendo de la tienda. Una de ellas es buscar copiando un enlace del producto en una tienda específica. Con ese link el buscador encuentra el producto en diferentes locales. También se puede buscar utilizando el código de identificación del producto o SKU.

Para buscar productos de Mercadolibre es necesario marcar la casilla con ese nombre en la barra de buscador. Historial de precios no registra los más de 20 millones de productos que tiene Mercadolibre. Solo registra los productos nuevos y de mejores vendedores o tiendas oficiales, dejando de lado los productos usados o de usuarios con mala reputación.

MercadoTrack (mercadotrack.com)

Se trata de un servicio independiente para trackear o hacer un seguimiento de precios de publicaciones y productos de MercadoLibre, mostrando las respectivas variaciones en forma de gráfico e información de cada artículo a lo largo del tiempo para que el interesado pueda realizar una compra inteligente e informada. Para utilizarlo, basta con ingresar el título del artículo en el buscador ubicado en la parte superior de la página. También se puede pegar un link de MercadoLibre o incluso un ID de artículo o producto.

MercadoTrack no forma parte oficial del Cyber Monday; las empresas que participan concentran sus propuestas en el sitio oficial, que es el que debe usarse de referencia.

Temas Cámara Argentina de Comercio ElectrónicoArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El turismo busca crecer con descuentos y promociones para el Cybermonday

El turismo busca crecer con descuentos y promociones para el Cybermonday

Black Friday y Cyber Monday: cuándo son y cómo saber si las ofertas son reales

Black Friday y Cyber Monday: cuándo son y cómo saber si las ofertas son reales

Lo más popular
Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán
1

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?
2

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo
3

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador
4

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador

Tres periodistas de LA GACETA, galardonados en Adepa
5

Tres periodistas de LA GACETA, galardonados en Adepa

Diego Zerda estará con prisión preventiva por instigar el suicidio de Karla Robles
6

Diego Zerda estará con prisión preventiva por instigar el suicidio de Karla Robles

Más Noticias
Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

Diego Zerda estará con prisión preventiva por instigar el suicidio de Karla Robles

Diego Zerda estará con prisión preventiva por instigar el suicidio de Karla Robles

Tres periodistas de LA GACETA, galardonados en Adepa

Tres periodistas de LA GACETA, galardonados en Adepa

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador

Piden a Macchiarola que vete el nuevo Código de Ordenamiento Urbano de Yerba Buena

Piden a Macchiarola que vete el nuevo Código de Ordenamiento Urbano de Yerba Buena

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?

Comentarios