Black Friday y Cyber Monday: cuándo son y cómo saber si las ofertas son reales

Llegan dos de los eventos más esperados por los compradores en el año. La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) es la entidad y empresas particulares llevan adelante dos eventos durante noviembre que los consumidores pueden aprovechar para anticiparse a los gastos que representan las fiestas de fin de año o incluso para hacer la compra que esperaban hace un tiempo.
El CyberMonday y el Black Friday se presentan como las ocasiones más cómodas y oportunas para quienes tienen que hacer algún tipo de compra. Las ofertas, descuentos y facilidades de pago que sacan a relucir los negocios se convierten en la parte más atractiva de estos mega eventos de tiendas online.
Cuándo serán el Black Friday y el Cyber Monday
Las fechas de realización de estos eventos están definidas desde hace meses. En Argentina, la CACE es la encargada de organizar el Cyber Monday, que se hace siempre durante la primera semana de noviembre. Por eso, este año se celebrará el lunes 3, martes 4 y miércoles 5 de noviembre, aunque puede que gran parte de los negocios adheridos extiendan sus promociones.
El Black Friday, en cambio, no es organizado por una única entidad, sino que se realiza en todo el mundo y diferentes organismos u entidades llevan adelante la iniciativa. Pero, en general, se trata de un evento establecido comunitariamente al que los negocios se adhieren de forma autónoma. Como cada año, se hace el último viernes de noviembre, en este caso, el 28.
Cómo saber si las ofertas del Black Friday y el Cyber Monday son reales
El sitio especializado en tecnología y mundo digital Xataka compartió una serie de recomendaciones. Los usuarios podrán tener en cuenta estos puntos para saber si las ofertas que les interesan son realmente convenientes o si se trata de lo que comúnmente se reconoce como un “precio inflado”.
El primer tip es hacer un seguimiento previo del precio de lo que quieras comprar para asegurarte de que los locales no subieron el costo días previos para aplicar luego los descuentos falsos. Para evitar caer en las compras innecesarias, también es útil tener una lista de compras prioritarias. De esta forma evitarás caer en las redes de los comercios que siempre intentan llevarte a hacer el pago por lo que sea.
Una herramienta que habitualmente se usa para estos eventos son los comparadores de historial de precios, que elaboran un listado con la evolución de los precios de determinados objetos a lo largo del tiempo. Los comparatodres permiten ver ofertas pasadas y el precio medio y te ayudan a detectar trampas como los incrementos considerables en los días previos al Cyber Monday on Black Friday. Keepa es una de las herramientas online que pueden utilizarse para esto.
Siempre es buena opción probar también con los resultados de la IA. Consultar a ChatGPT o Gemini sobre los mejores precios de un determinado producto puede dar buenos resultados.