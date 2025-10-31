Black Friday y Cyber Monday: cuándo son y cómo saber si las ofertas son reales

Una herramienta que habitualmente se usa para estos eventos son los comparadores de historial de precios, que elaboran un listado con la evolución de los precios de determinados objetos a lo largo del tiempo. Los comparatodres permiten ver ofertas pasadas y el precio medio y te ayudan a detectar trampas como los incrementos considerables en los días previos al Cyber Monday on Black Friday. Keepa es una de las herramientas online que pueden utilizarse para esto.