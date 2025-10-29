Secciones
El cometa 31/ATLAS alcanza hoy su punto más cercano al Sol: la NASA activó los protocolos ante un fenómeno “inexplicable”

Los especialistas alertaron que esta fecha será crucial para determinar el verdadero origen del astro.

Hace 1 Hs

El cometa 31/ATLAS vive hoy una jornada clave en su recorrido cósmico: alcanzará su perihelio, el punto más próximo al Sol, a unos 210 millones de kilómetros de la estrella, dentro de la órbita de Marte. Este momento marcará el instante de mayor actividad del fenómeno, cuando la radiación solar impacte sobre su superficie helada y libere gases y polvo que formarán una brillante cola visible para los instrumentos astronómicos.

La Red Internacional de Asteroides (IAWN) confirmó que este 29 de octubre será determinante para obtener nuevos datos que permitan definir el verdadero origen del objeto y su impacto en la astronomía moderna.

Un visitante con origen interestelar

De acuerdo con la NASA, el cometa fue descubierto el 1° de julio de este año por el sistema de observación ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), instalado en Chile. Los cálculos de su órbita revelan un dato sorprendente: su trayectoria es hiperbólica, lo que indica que no pertenece al Sistema Solar.

El astrónomo Avi Loeb explicó que “el núcleo rocoso de 31/ATLAS tendría un diámetro aproximado de 5,6 kilómetros y una masa que podría superar los 33.000 millones de toneladas”. El cometa se desplaza a una velocidad de más de 210.000 kilómetros por hora, una cifra que podría aumentar conforme se acerque al Sol debido al efecto gravitacional y térmico.

Activación del protocolo de defensa planetaria

El pasado jueves, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) activó su protocolo de defensa planetaria luego de registrar un comportamiento del cometa que los científicos describieron como “inexplicable”.

Según el comunicado oficial, el fenómeno fue detectado por primera vez por la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN) y motivó un ejercicio especial de monitoreo que se extenderá del 27 de noviembre de 2025 al 27 de enero de 2026.

La agencia detalló que “los cuerpos cometarios son estructuras extendidas que pueden alterar las mediciones de su centroide respecto al pico de brillo central”, lo que podría explicar parte de las irregularidades observadas.

Un laboratorio natural para la ciencia

El paso del cometa 31/ATLAS representa una oportunidad única para estudiar la materia primitiva del Universo. Su composición, velocidad y comportamiento podrían ofrecer claves sobre la formación de otros sistemas estelares y sobre los límites del propio Sistema Solar.

A medida que el cometa se acerque al Sol, los observatorios terrestres y espaciales continuarán captando datos que, según los expertos, podrían redefinir lo que se conoce sobre los objetos interestelares.

Una fecha para la historia astronómica

Hoy, 29 de octubre, el 31/ATLAS se convierte en protagonista del cielo. Aunque no será visible a simple vista, su acercamiento marcará un nuevo hito en la observación de cometas procedentes de fuera del Sistema Solar, un fenómeno que la ciencia apenas comienza a comprender.

“Cada visitante interestelar que observamos nos cuenta una parte distinta de la historia del cosmos”, señaló un portavoz de la IAWN.

“El 31/ATLAS podría ayudarnos a entender de dónde venimos… y hacia dónde se dirige nuestro sistema solar”.

