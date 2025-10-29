El cometa 31/ATLAS alcanza hoy su punto más cercano al Sol: la NASA activó los protocolos ante un fenómeno “inexplicable”

El cometa 31/ATLAS vive hoy una jornada clave en su recorrido cósmico: alcanzará su perihelio, el punto más próximo al Sol, a unos 210 millones de kilómetros de la estrella, dentro de la órbita de Marte. Este momento marcará el instante de mayor actividad del fenómeno, cuando la radiación solar impacte sobre su superficie helada y libere gases y polvo que formarán una brillante cola visible para los instrumentos astronómicos.