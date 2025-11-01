Efemérides del 1 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Hoy también se celebra el Día Internacional del Veganismo. La fecha hace referencia a la primera vez que se utilizó la palabra “vegano” (“vegan”, en inglés), un día como este de 1944. El hecho se dio en una reunión en Reino Unido, en la cual distintas personas que se consideraban “vegetarianos no lácteos” conversaron sobre su dieta alternativa, que al contrario del ovolactovegetarianismo no contemplaba el consumo de leche, huevos, o productos derivados de estos alimentos, con el objetivo de cuidar a las especies animales. Este tipo de alimentación, o filosofía de vida, ya que se extiende a todo tipo de productos que utilicen animales para su confección, carecía de una palabra que lo representara. Fue Fay K. Henderson quien propuso el término vegano, lo que dio origen a la Vegan Society, entidad que 50 años más tarde decidió tomar este día para celebrar el veganismo a nivel global.