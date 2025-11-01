Efemérides del 1 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

La Iglesia Católica celebrará este sábado 1 de noviembre el Día de Todos los Santos conocidos y desconocidos, que participan de la santidad de Dios.
La proclamación de la festividad procede del Papa Gregorio IV, que en el año 835 dio instrucciones al respecto y si bien no hay una historia acreditada sobre la fecha del 1 de noviembre, se cree que el Sumo Pontífice escogió este día porque coincidía con una de las celebraciones paganas de los pueblos germanos que se querían eliminar.
Es importante tener en cuenta que el Día de Todos los Santos no es lo mismo que el Día de Fieles Difuntos, también conocido como Día de los Muertos o de las Ánimas. Este se celebra el día 2 de noviembre y su objetivo es orar por los fieles que ya no siguen en la vida terrenal. En cambio, el 1 de noviembre la Iglesia celebra la fiesta solemne por todos aquellos difuntos que, habiendo superado el purgatorio, se santificaron totalmente, obtuvieron la visión beatífica y gozan de la vida eterna en la presencia de Dios.
Entonces no se festeja sólo en honor a los beatos o santos que están en la lista de los canonizados y por los que la Iglesia celebra en un día especial del año. Se conmemora también en honor a todos los que no están canonizados pero viven ya en la presencia de Dios. Es frecuente que este día las catedrales exhiban las reliquias de los santos canonizados.
Hoy también se celebra el Día Internacional del Veganismo. La fecha hace referencia a la primera vez que se utilizó la palabra “vegano” (“vegan”, en inglés), un día como este de 1944. El hecho se dio en una reunión en Reino Unido, en la cual distintas personas que se consideraban “vegetarianos no lácteos” conversaron sobre su dieta alternativa, que al contrario del ovolactovegetarianismo no contemplaba el consumo de leche, huevos, o productos derivados de estos alimentos, con el objetivo de cuidar a las especies animales. Este tipo de alimentación, o filosofía de vida, ya que se extiende a todo tipo de productos que utilicen animales para su confección, carecía de una palabra que lo representara. Fue Fay K. Henderson quien propuso el término vegano, lo que dio origen a la Vegan Society, entidad que 50 años más tarde decidió tomar este día para celebrar el veganismo a nivel global.
Efemérides: ¿qué pasó un día como hoy?
1512 – En Roma se realiza la primera misa en la Capilla Sixtina luego de que Miguel Ángel finalizara la pintura de su bóveda.
1786 – Nace la patriota argentina María “Mariquita” Sánchez de Thompson. En su casa se entonaron por primera vez las estrofas del Himno Nacional Argentino.
1878 – Nace el abogado y político argentino Carlos Saavedra Lamas, quien en 1936 obtuvo el Premio Nobel de la Paz.
1897 – En Turín, un grupo de estudiantes funda la institución deportiva Juventus Football Club.
1907 – Nace el escritor, poeta y cineasta argentino Homero Manzi.
1908 – En Argentina se funda el Club Atlético Huracán.
1936 – Nace el cineasta argentino Alejandro Doria. Dirigió films como Esperando la carroza y Cien veces no debo.
1943 – Nace el exfutbolista y director técnico argentino Alfio “el Coco” Basile. Ganó la Copa Intercontinental, entre otros títulos, con Racing y tuvo dos etapas como entrenador en la Selección de su país.
1949 – Nace el músico argentino Alejandro Medina, quien fue integrante de la banda Manal.
1955 – Fallece el escritor y empresario estadounidense Dale Carnegie.
1961 – Nace el escritor y psicoanalista argentino Gabriel Rolón.
1962 – Nace el músico estadounidense Anthony Kiedis. Forma parte de la agrupación Red Hot Chili Peppers.
1972 – Nace la actriz australiana Toni Collette.
1972 – Fallece el poeta y músico estadounidense Ezra Pound.
1973 – Nace la exjugadora de hockey sobre césped argentina Magdalena Aicega. Fue capitana de Las Leonas y campeona del mundo en 2002.
1976 – Nace el exfutbolista argentino Sebastián Peratta.
2016 – Fallece el cantante argentino Ernesto Gauna, más conocido como “Pocho La Pantera”.
2017 – Fallece el actor y guionista argentino Pablo Cedrón.
