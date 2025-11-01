¿Los huevos marrones son más saludables que los blancos?

Una inquietud surge respecto a los precios cuando queremos adquirir alguno de los maples. Los huevos marrones suelen ser más caros que los blancos y esto se debe al tipo de alimentación del animal, que a la vez puede influir en el color de los huevos. Según la Extensión de la Universidad Estatal de Michigan, todos los huevos comienzan siendo blancos. Los huevos de colores tienen pigmentos que se depositan sobre ellos a medida que pasan por el oviducto de la gallina. Así, notaremos que el interior de las cáscaras marrones es blanco y no marrones en toda su extensión. Para crear ese tono determinado, las gallinas necesitan algunos nutrientes más en su alimentación, lo que hace que su dieta sea ligeramente más cara que el régimen de las gallinas blancas. De ahí el aumento de los precios en las tiendas.