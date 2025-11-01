¿Los huevos marrones son más saludables que los blancos?

Las góndolas del supermercado se hacen cada vez más amplias cuando se trata de alimentos como el huevo. Así podemos encontrar variedades de todo tipo: chicas, medianas, grandes y “jumbo”, maples de distinta cantidad de unidades y colores de los más variados, donde el espectro puede abarcar tonos incluso grises y azules. Sin embargo, los más populares son los huevos blancos y marrones. Entre ellos surge una interrogante: ¿existe alguna diferencia nutricional entre ambas variedades? ¿cuál es la más beneficiosa?
La producción de huevos ha aumentado exponencialmente en respuesta a la demanda de sus consumidores. De acuerdo con las estadísticas, en 2023 la industria creció un 2,88% y así los argentinos admiten en su dieta 352 huevos por año, cuando en 2010 sólo alcanzaba las 244 unidades. Con el paso de los años, el mercado del huevo ha incorporado todo tipo de variedades de este alimento, que incluyen desde huevos de gallinas de campo hasta vegetarianos.
¿Los huevos marrones son más saludables?
Entre las variedades de huevos podemos encontrar los blancos y marrones, donde existe una concepción extendida de que estos últimos son más saludables. Esta creencia puede deberse a su precio que suele ser más elevado así como su apariencia: estos “lucen más sanos”. Sin embargo, según el experto Ken Klippen, presidente de la National Association of Egg Farmers, la única diferencia real radica en el color de la cáscara.
Existen todo tipo de colores cuando se trata de huevos. Aunque los más conocidos sean los blancos y marrones, lo cierto es que los huevos de granjas no comerciales pueden tener un amplio espectro de tonos, desde grises y azules hasta verdes. Mientras que la variación de tonalidades va a depender de la estirpe de gallina que los pone. Las de plumaje oscuro suelen producir huevos marrones, mientras que las gallinas de plumas blancas o claras ponen huevos blancos.
¿Por qué los huevos marrones son más caros?
Sin embargo, es relevante saber que desde una perspectiva nutricional y de aplicación culinaria, los interiores son idénticos. Solo el color de la cáscara es diferente. La única disparidad que podremos encontrar será si elegimos huevos enriquecidos en omega-3. En este caso se mejora la alimentación de las gallinas para proporcionar beneficios adicionales de este ácido graso.
Una inquietud surge respecto a los precios cuando queremos adquirir alguno de los maples. Los huevos marrones suelen ser más caros que los blancos y esto se debe al tipo de alimentación del animal, que a la vez puede influir en el color de los huevos. Según la Extensión de la Universidad Estatal de Michigan, todos los huevos comienzan siendo blancos. Los huevos de colores tienen pigmentos que se depositan sobre ellos a medida que pasan por el oviducto de la gallina. Así, notaremos que el interior de las cáscaras marrones es blanco y no marrones en toda su extensión. Para crear ese tono determinado, las gallinas necesitan algunos nutrientes más en su alimentación, lo que hace que su dieta sea ligeramente más cara que el régimen de las gallinas blancas. De ahí el aumento de los precios en las tiendas.