Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional ya pronosticó las alertas meteorológicas para las próximas 72 horas. Durante este sábado, hay tres provincias del norte, dos de cuyo, una del centro del país y dos de la Patagonia están bajo alerta amarilla. El domingo, en cambio, el número de provincias en alerta se reducirá a cuatro, al igual que las regiones que serán afectadas por los fenómenos meteorológicos más intensos.
Pasadas las 6 de este sábado, el Sistema de Alerta Temprana actualizó el mapa de alertas en el que muestra cuáles son las zonas afectadas. Aunque pueden actualizarse, hasta el momento solo hay alertas amarillas, lo que implica la posible ocurrencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.
Tres provincias del norte en alerta amarilla
Las provincias del norte que están bajo alerta meteorológica este sábado esperan tormentas y vientos de una intensidad mayor a la habitual. En el litoral, las regiones afectadas son el noreste de de Formosa y la totalidad de Misiones. El área espera lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Pueden caer granizo, haber actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros.
También La Rioja está bajo alerta meteorológica amarilla. En el noroeste se esperan vientos con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora con ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora. En el sudeste, la advertencia es por tormentas que pueden alcanzar valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros. También se esperan vientos de hasta 80 kilómetros por hora.
Vientos fuertes y tormentas en el centro del país y la Patagonia
Otras regiones bajo alerta son el centro y noroeste de Córdoba y el norte de San Luis. En estos casos, acompañan el pronóstico para el sur de La Rioja, por lo que se prevén tormentas intensas de las que la población deberá resguardarse. Además, el SMN recomendó recoger la basura que podría tapar los desagües.
El noroeste de Mendoza está bajo alerta por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora, especialmente en los niveles de la Cordillera de los Andes.
Por último, en la Patagonia, la mitad oeste y el sur de Santa Cruz y toda Ushuaia están en alerta amarilla por vientos hasta el domingo. Se esperan velocidades entre el 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora.