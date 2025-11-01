Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional ya pronosticó las alertas meteorológicas para las próximas 72 horas. Durante este sábado, hay tres provincias del norte, dos de cuyo, una del centro del país y dos de la Patagonia están bajo alerta amarilla. El domingo, en cambio, el número de provincias en alerta se reducirá a cuatro, al igual que las regiones que serán afectadas por los fenómenos meteorológicos más intensos.