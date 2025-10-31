El tiempo en Tucumán: mucho sol para el inicio de un fin de semana cálido

En cuanto al fin de semana, el SMN prevé que el sábado se mantenga con buen tiempo y cielo mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15 °C y una máxima de 28 °C. Sin embargo, por la tarde podría producirse el ingreso de un frente que provocaría lluvias aisladas en algunos sectores de la provincia.