El tiempo en Tucumán: mucho sol para el inicio de un fin de semana cálido

El estado del tiempo en Tucumán muestra un cambio gradual hacia condiciones más cálidas y estables durante este fin de semana, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que anticipa una jornada de viernes con cielo mayormente despejado, leve descenso de la nubosidad y temperaturas en ascenso, que alcanzarán los 27 °C.
De acuerdo al pronóstico, la mañana comenzó con una mínima de 10 °C y alta humedad, cercana al 90%. Los vientos, provenientes del norte, impulsan un aumento térmico que marcará el inicio de un período más cálido, aunque de corta duración. El ingreso de viento del sector norte está generando un notorio ascenso de las temperaturas, acompañado por condiciones de estabilidad.
Durante el mediodía, los valores subirán hasta los 23 °C, con una nubosidad reducida al 10 % y humedad en torno al 50 %. Por la tarde, se registrarán las temperaturas más elevadas del día, alcanzando una máxima de 27 °C y una sensación térmica que podría llegar a los 28 °C.
El cielo se mantendrá prácticamente despejado, mientras que hacia la noche la temperatura descenderá hasta los 20 °C y la humedad aumentará al 70 %.
¿Cómo estará el tiempo el fin de semana en Tucumán?
En cuanto al fin de semana, el SMN prevé que el sábado se mantenga con buen tiempo y cielo mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15 °C y una máxima de 28 °C. Sin embargo, por la tarde podría producirse el ingreso de un frente que provocaría lluvias aisladas en algunos sectores de la provincia.
El domingo se presentará con mayor nubosidad, especialmente durante la mañana. Las temperaturas se mantendrán elevadas, con una mínima de 15 °C y una máxima de 28 °C, aunque la sensación térmica podría superar los 30 °C.