Tras la salida de Guillermo Francos, renunció también Lisandro Catalán al Ministerio del Interior

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, presentó su renuncia este viernes. En un mensaje dirigido al presidente Javier Milei en su cuenta de X, el funcionario expresó: "Agradezco profundamente la confianza que ha depositado en mi para iniciar una etapa de dialogo y consensos. Voy a seguir apoyando esta gestión y a La Libertad Avanza, porque estoy convencido que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina".
Previamente, había presentado también su renuncia el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Catalán había asumido al frente de la cartera el 16 de septiembre de 2025, luego de que el Gobierno decidiera restituir el Ministerio del Interior, que durante el primer tramo de la gestión libertaria había sido degradado a Secretaría. La medida, oficializada mediante el Decreto 672/2025, fue parte de una serie de cambios impulsados tras el resultado adverso de La Libertad Avanza en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. El relanzamiento del Ministerio incluyó nuevas atribuciones, como la promoción del turismo, la política ambiental y la articulación con gobernadores provinciales.
En ese marco, Catalán fue presentado como el encargado de abrir una nueva etapa de diálogo político. Su debut en la gestión se dio con el lanzamiento de la mesa federal, que reunió a mandatarios provinciales cercanos al oficialismo. Apenas mes y medio después de su designación, su salida ocurre en paralelo a una reconfiguración del Gabinete que incluye también la reasignación de funciones en la Jefatura y la Vicejefatura de Gabinete, según los cambios introducidos por el DNU 658/2025, que modificó la Ley de Ministerios.
De acuerdo con versiones provenientes de altas fuentes libertarias, el esquema que se evalúa incluiría el pase del vocero presidencial Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete, mientras que el asesor Santiago Caputo asumiría al frente de un Ministerio del Interior recargado, que incorporaría nuevas áreas de gestión.