Tras la salida de Guillermo Francos, renunció también Lisandro Catalán al Ministerio del Interior

Catalán había asumido al frente de la cartera el 16 de septiembre de 2025, luego de que el Gobierno decidiera restituir el Ministerio del Interior, que durante el primer tramo de la gestión libertaria había sido degradado a Secretaría. La medida, oficializada mediante el Decreto 672/2025, fue parte de una serie de cambios impulsados tras el resultado adverso de La Libertad Avanza en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. El relanzamiento del Ministerio incluyó nuevas atribuciones, como la promoción del turismo, la política ambiental y la articulación con gobernadores provinciales.