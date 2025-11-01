El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo

Economía: prioridad a las áreas sociales
El ministro de Economía, Daniel Abad, destacó los resultados de los últimos dos años de gestión, y dijo que se vio reflejado en el apoyo recibido por el gobernador Osvaldo Jaldo en las elecciones del domingo pasado. Respecto a lo que viene, el funcionario anticipó que el proyecto de ley del Presupuesto 2026 ya cuenta con la firma del mandatario, y en los próximos días será remitido a la Legislatura. En ese sentido, destacó la priorización del gasto público en áreas sociales clave, en línea con las directivas de Jaldo. “El Presupuesto mantiene la misma tónica que impuso el gobernador al principio: incrementar, por encima de cualquier otro gasto, los destinados a salud, educación, seguridad y seguridad social. Son cifras importantes: educación aumenta casi $400.000 millones, y salud $300.000 millones”, precisó Abad.
Dengue: más de 18 semanas sin casos
El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, brindó detalles de las acciones que se realizan con municipios y comunas. “El trabajo que se hace en territorio, casa por casa, es clave para cuidar la salud de los tucumanos”, expresó. Subrayó luego los avances en la lucha contra el dengue, al remarcar que Tucumán lleva más de 18 semanas sin casos. Valoró además la importancia de la prevención y la planificación, destacando que la provincia compró 200.000 dosis de vacunas contra esa enfermedad. Y dijo que la mayoría ya fueron aplicadas. “Eso tiene que ver con la previsibilidad, con mejorar la calidad de atención y con la decisión política de invertir en salud”, sostuvo. Y agregó: “cualquier tucumano que tenga una necesidad de salud sabe que, yendo a un hospital, tendrá atención de calidad”.
Fiscalía de Estado: sin juicios nuevos
La Fiscal de Estado, Gilda Pedicone, destacó el trabajo jurídico desarrollado por el organismo y los resultados alcanzados en materia de litigios. “Nosotros sumamos recursos que tienen que ver con juicios que hemos ganado y con juicios que hemos evitado. Cuando usted termine su gestión, esta provincia va a tener casi nada de juicios en contra, porque con los que estamos lidiando hoy o los que estamos ganando, probablemente no haya nuevos juicios”, afirmó ante el gobernador. También resaltó el fortalecimiento institucional de la Fiscalía de Estado a través de la capacitación continua del personal jurídico. Finalmente, concluyó que la tarea del organismo puede medirse en resultados concretos. “La Fiscalía de Estado solo puede hablar de cuántas hectáreas, cuántos paisajes, cuántos juicios ganados y cuántas condenas”, aseveró Pedicone.
Desarrollo Social: el eje en lo alimentario
El ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, destacó los esfuerzos realizados en esa área. “Recibimos un gobierno en un momento muy difícil y nos trazamos metas para lograr paz social, abrir el diálogo con los actores que reclamaban un Estado presente y atención a los sectores vulnerables”, afirmó. Detalló el trabajo en la política alimentaria, eje central de la cartera. “El corazón de la política alimentaria son los comedores escolares, donde se asiste a más de 1.700 escuelas, atendiendo a más de 13.000 alumnos”, indicó. Y resaltó la articulación con organizaciones de la sociedad civil, que permitió consolidar una red de contención a través de más de 350 merenderos. El ministro también valoró la implementación de la Tarjeta Alimentaria Independencia, que inició con un monto de $20.000 y hoy alcanza los $50.000, representando “un apoyo directo a las familias que más lo necesitan”.
Gobierno: siete acuerdos salariales
El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, puso en valor los acuerdos salariales alcanzados con los representantes de los trabajadores estatales durante la gestión actual. “En estos dos años tuvimos siete recomposiciones salariales, reuniones que pocas provincias tuvieron la posibilidad de hacer y que permitieron mantener la paz social”, destacó. Otro de los ejes mencionados fue la situación del empleo y el impulso a nuevas oportunidades laborales. Y precisó que, gracias a las políticas de promoción, Tucumán pasó de tener 25 a 60 empresas del rubro de la economía del conocimiento, pasando de 1.500 a más de 5.000 puestos laborales. También celebró la implementación del Boleto Estudiantil Gratuito para el Interior, que beneficia a más de 100.000 estudiantes. Por último, destacó el fortalecimiento del Poder Judicial de Tucumán, con la designación de 55 magistrados en los distintos centros judiciales de jurisdicción provincial.
Obras Públicas: “es un salto histórico”
El ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, remarcó que la provincia lleva adelante “acciones que representan un salto histórico en el desarrollo de infraestructura”. “Las obras que iniciamos son obras que terminamos”, subrayó. Explicó que la inversión en infraestructura alcanza casi 500 millones de dólares. Entre ellas, mencionó la modernización del aeropuerto Benjamín Matienzo, el acueducto de Vipos y la línea eléctrica El Bracho–Villa Quinteros. En materia vial, precisó que se concretó “una recuperación histórica” del 20% de la red vial primaria, además del 100% de la red vial secundaria. También resaltó las obras habitacionales impulsadas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), con 1.800 viviendas en ejecución, y el programa Procrear, de 3.000 viviendas (con una primera etapa de 572 casas, 22 locales comerciales e infraestructura).
Interior: “una visión federal e inclusiva”
El ministro del Interior, Darío Monteros, destacó “la visión federal e inclusiva” que tuvieron estos dos años de gestión. Y marcó que la implementación del Pacto Social permite “acompañar a los distintos municipios sin distinción política”. “Por eso se hicieron obras no tan solo en los municipios de nuestro signo político, sino también en Bella Vista y Yerba Buena, que están dentro del Pacto Social”, afirmó el bandeño. Monteros remarcó que, gracias a este trabajo conjunto, se llevaron obras de infraestructura y servicios básicos al interior profundo de la provincia. “Hoy hemos podido llevar dignidad a la gente del interior profundo, donde en cada una de las comunas se han realizado obras de infraestructura”, apuntó. Finalmente, subrayó que la gestión del gobernador Jaldo “se distingue por su búsqueda del equilibrio y la justicia social, valores que orientan las acciones del Ministerio del Interior en todo el territorio tucumano”.
Seguridad: "baja de índices delictivos"
El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, destacó los avances logrados en la lucha contra el narcomenudeo. “Aplicamos grandes procedimientos en la provincia y también trabajamos con el Operativo Lapacho, que fue más allá de la sustancia prohibida, actuando también contra otros tipos de evasión y delitos. Eso nos llevó a tener $46.000 millones de pesos en secuestros”, precisó. Subrayó que los resultados obtenidos reflejan una reducción sostenida de los índices delictivos. “Lo que resume la política de seguridad en sí es la baja en los homicidios dolosos. En 2024 alcanzamos una baja histórica, con una tasa de 3,72 cada 100.000 habitantes, y en lo que va de 2025 tenemos una tasa de 1,57 cada 100.000 habitantes”, informó.
Indicó luego que en los dos años de gestión se logró reducir los delitos contra la propiedad en un 31% acumulado, además de las inversiones en materia carcelaria y en recursos para en personal.
Jaldo: "gobernamos más allá de las banderías políticas”
Al cumplir dos años de su asunción, el gobernador Osvaldo Jaldo encabezó una reunión de gabinete ampliado en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Ante sus funcionarios, el titular del Poder Ejecutivo (PE) también hizo un balance de lo realizado, e incluso valoró los resultados electorales obtenidos en las nacionales del domingo.
En su mensaje, el tranqueño puso el eje en la administración austera de los recursos, en la mejora en los índices de seguridad y en la consolidación del equilibrio fiscal para impulsar acciones en áreas sociales.
El mandatario explicó que las medidas adoptadas desde su jura, el 29 de octubre de 2023, estuvieron dirigidas a enfrentar “el difícil momento que nos tocaba vivir”. “No dudamos en tomar decisiones económicas, presupuestarias y financieras que nos permitieran recuperar el equilibrio fiscal y, si era posible, superar el financiero”, expresó ante ministros, secretarios, subsecretarios y titulares de entes autárquicos. Y agregó: “a horas de asumir, no nos tembló el pulso para reestructurar el organigrama con la eliminación de ministerios, secretarías y direcciones. Tampoco dudamos en revisar áreas donde había personal sin funciones definidas dentro de la gestión”, indicó.
Jaldo planteó que las políticas implementadas permitieron fortalecer los servicios esenciales del Estado. “Quienes no tienen obra social recurren a la salud pública, y allí hemos garantizado atención y acceso. En educación, todos los días ampliamos la infraestructura y vemos un crecimiento constante en la matrícula, porque los tucumanos confían en la educación pública”, remarcó.
Respecto a la seguridad, destacó los avances logrados durante el período 2023 - 2025. “En 24 meses hemos marcado un antes y un después en la seguridad pública. No puede haber una política de seguridad sin una política carcelaria ni sin la articulación con los otros poderes del Estado. Hoy Tucumán es la segunda provincia con menos homicidios y delitos del país, según estadísticas del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio de Seguridad de la Nación”, sostuvo.
En materia de orden social y territorial, Jaldo valoró las acciones realizadas para garantizar la paz social. “Se terminaron las usurpaciones en la provincia. Recuperamos más de mil hectáreas del patrimonio público en Tafí del Valle, El Cadillal y San Javier, y lo hicimos con respeto por la ley y las instituciones”, destacó.
También resaltó el trabajo articulado con los municipios, tanto aquellos afines a su gestión como los que responden a partidos de la oposición. “Gobernamos para todos los tucumanos. A través del Ministerio de Interior firmamos acuerdos para que cada intendencia pueda pagar sueldos, realizar obras y brindar servicios, más allá de las banderías políticas”, explicó.
Asimismo, Jaldo remarcó que en la elección del 2023 “fue el pueblo tucumano el que decidió que nuestro espacio conduzca los destinos de la provincia, con responsabilidades y tareas a cumplir en nuestro mandato a favor de los ciudadanos”. Dos años después, agregó, “el pueblo pidió que rindamos cuentas y lo hicimos el domingo pasado en las elecciones de término medio, para elegir diputados nacionales”. “Los tucumanos votamos con un sistema diferente, con la Boleta Única de Papel, y volvimos a ganar, como en 2023”, aseveró Jaldo.
El encuentro cerró con una evaluación positiva del trabajo conjunto del gabinete y la continuidad de las políticas públicas que, en palabras del gobernador, “han devuelto orden, equilibrio y previsibilidad a la provincia”.