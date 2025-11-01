El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo

Desarrollo Social: el eje en lo alimentario

El ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, destacó los esfuerzos realizados en esa área. “Recibimos un gobierno en un momento muy difícil y nos trazamos metas para lograr paz social, abrir el diálogo con los actores que reclamaban un Estado presente y atención a los sectores vulnerables”, afirmó. Detalló el trabajo en la política alimentaria, eje central de la cartera. “El corazón de la política alimentaria son los comedores escolares, donde se asiste a más de 1.700 escuelas, atendiendo a más de 13.000 alumnos”, indicó. Y resaltó la articulación con organizaciones de la sociedad civil, que permitió consolidar una red de contención a través de más de 350 merenderos. El ministro también valoró la implementación de la Tarjeta Alimentaria Independencia, que inició con un monto de $20.000 y hoy alcanza los $50.000, representando “un apoyo directo a las familias que más lo necesitan”.