Osvaldo Jaldo destacó los logros de los primeros dos años de gestión: "Orden, equilibrio y previsibilidad"

Durante un encuentro con ministros y funcionarios en el Salón Blanco, el gobernador destacó los avances en economía, seguridad y servicios públicos.

EN CASA DE GOBIERNO. Osvaldo Jaldo destacó los logros de los primeros dos años de gestión. EN CASA DE GOBIERNO. Osvaldo Jaldo destacó los logros de los primeros dos años de gestión.
Hace 37 Min

El gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó este mediodía una reunión de gabinete ampliado con ministros, secretarios, subsecretarios y titulares de entes autárquicos.

Durante su exposición en el Salón Blanco, el mandatario recordó las decisiones adoptadas desde el inicio de su gestión. “Desde el 29 de octubre de 2023 fijamos políticas claras, contundentes y acordes al momento difícil que nos tocaba vivir. En ese sentido, no dudamos en tomar decisiones económicas, presupuestarias y financieras que nos permitieran recuperar el equilibrio fiscal y, si era posible, superar el financiero”, expresó.

También señaló que las primeras medidas estuvieron orientadas a ordenar las cuentas públicas. “A horas de asumir, no nos tembló el pulso para reestructurar el organigrama con la eliminación de ministerios, secretarías y direcciones. Tampoco dudamos en revisar áreas donde había personal sin funciones definidas dentro de la gestión”, indicó.

Subrayó que las políticas implementadas permitieron fortalecer los servicios esenciales del Estado. “Quienes no tienen obra social recurren a la salud pública, y allí hemos garantizado atención y acceso. En educación, todos los días ampliamos la infraestructura y vemos un crecimiento constante en la matrícula, porque los tucumanos confían en la educación pública”, remarcó.

Respecto a la seguridad, destacó los avances logrados durante el período 2023 - 2025. “En 24 meses hemos marcado un antes y un después en la seguridad pública. No puede haber una política de seguridad sin una política carcelaria ni sin la articulación con los otros poderes del Estado. Hoy Tucumán es la segunda provincia con menos homicidios y delitos del país, según estadísticas del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio de Seguridad de la Nación”, sostuvo.

En materia de orden social y territorial, Jaldo valoró las acciones realizadas para garantizar la paz social. “Se terminaron las usurpaciones en la provincia. Recuperamos más de mil hectáreas del patrimonio público en Tafí del Valle, El Cadillal y San Javier, y lo hicimos con respeto por la ley y las instituciones”, destacó.

Trabajo articulado 

También resaltó el trabajo articulado con los municipios sin distinción partidaria. “Gobernamos para todos los tucumanos. A través del Ministerio de Interior firmamos acuerdos para que cada intendencia pueda pagar sueldos, realizar obras y brindar servicios, más allá de las banderías políticas”, explicó.

Asimismo remarcó que en la elección del 2023 “fue el pueblo tucumano el que decidió que nuestro espacio conduzca los destinos de la provincia, con responsabilidades y tareas a cumplir en nuestro mandato a favor de los ciudadanos”.

Dos años después, afirmó el gobernador, “el pueblo pidió que rindamos cuentas y lo hicimos el domingo pasado en las elecciones de término medio, para elegir diputados nacionales. Los tucumanos votamos con un sistema diferente, con la Boleta Única de Papel, y volvimos a ganar, como en 2023”.  

El encuentro cerró con una evaluación positiva del trabajo conjunto del gabinete y la continuidad de las políticas públicas que, en palabras del gobernador, “han devuelto orden, equilibrio y previsibilidad a la provincia”.

Comentarios