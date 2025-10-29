Osvaldo Jaldo destacó los logros de los primeros dos años de gestión: "Orden, equilibrio y previsibilidad"

Respecto a la seguridad, destacó los avances logrados durante el período 2023 - 2025. “En 24 meses hemos marcado un antes y un después en la seguridad pública. No puede haber una política de seguridad sin una política carcelaria ni sin la articulación con los otros poderes del Estado. Hoy Tucumán es la segunda provincia con menos homicidios y delitos del país, según estadísticas del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio de Seguridad de la Nación”, sostuvo.