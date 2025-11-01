Cáncer de mama: detectan un caso por día en los controles

En lo que va del año, el Sistema Provincial de Salud realizó 21.644 mamografías en el sector público, lo que permitió detectar 386 casos de cáncer de mama, la mayoría en etapas iniciales. Así lo remarcó el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, durante el balance del Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama, que terminó ayer.