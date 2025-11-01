Secciones
Cáncer de mama: detectan un caso por día en los controles

El Ministerio de Salud realizó más de 21.000 mamografías este año.

Hace 4 Hs

En lo que va del año, el Sistema Provincial de Salud realizó 21.644 mamografías en el sector público, lo que permitió detectar 386 casos de cáncer de mama, la mayoría en etapas iniciales. Así lo remarcó el ministro de Salud Pública,  Luis Medina Ruiz, durante el balance del Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama, que terminó ayer.

“En el mes de octubre reforzamos los controles preventivos de la salud de la mujer, y queremos anunciar que durante noviembre continuaremos con estas actividades, ampliando el alcance en toda la provincia”, señaló el ministro.

“Hoy detectamos cánceres incipientes, muchas veces antes de que se forme un bulto. Buscamos lesiones mínimas visibles solo en la mamografía, y eso nos permite tratamientos menos invasivos, con más del 95% de posibilidades de curación”, subrayó Medina Ruiz.

Solo en octubre, el tráiler de la salud efectuó 4.145 mamografías y detectó 32 nuevos casos de cáncer de mama, prácticamente uno por día. Todas las pacientes ya están recibiendo tratamiento, detalló.

Cuello uterino

En cuanto al cáncer de cuello uterino, el ministro informó que se realizaron casi 15.000 Papanicolaou en los diferentes niveles de atención, con 63 casos detectados.

Medina Ruiz detalló la importancia de los tráilers de “Salud Más Cerca”. “A veces la mujer sale un momento de su casa, cruza la plaza y puede hacerse el estudio. Solo en los últimos meses, en el Gran San Miguel de Tucumán, realizamos más de 40.000 prestaciones, entre mamografías, papanicolaou, análisis de laboratorio y controles oftalmológicos”, precisó.

Además, adelantó que los operativos continuarán durante noviembre, incluso los sábados, para facilitar el acceso a quienes trabajan o cuidan a sus hijos durante la semana.

