Vidal habló sobre las dificultades de conseguir empleo a meses de dejar su banca en Diputados: “Después de los 50 no es fácil”

Relató que, en este tiempo, se reunió con personas que atravesaron procesos de reinvención similares tras dejar la función pública. “Me reuní con personas que atravesaron procesos similares: que se reinventaron después de años de vida corporativa o que pasaron del sector público al privado. Conversé con Isela Costantini, Susana Malcorra, Liliana Parodi, Patricia Jebsen, Adrian Herzkovich y Leo Piccioli. Escuchar sus experiencias fue inspirador: todos compartieron aprendizajes valiosos y se convirtieron en grandes fuentes de consulta para esta nueva etapa”, comentó.