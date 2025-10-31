Vidal habló sobre las dificultades de conseguir empleo a meses de dejar su banca en Diputados: “Después de los 50 no es fácil”

María Eugenia Vidal reiteró que busca trabajo en el sector privado y admitió que enfrenta dificultades para reinsertarse laboralmente a meses de dejar su banca en la Cámara de Diputados de la Nación. “Encontrar trabajo después de los 50 no es fácil”, dijo.
En una publicación en LinkedIn, la red social orientada al ámbito profesional, la ex gobernadora bonaerense contó que se encuentra en proceso de búsqueda laboral y que además comenzó un curso, aunque reconoció que le resulta difícil sostenerlo por falta de tiempo.
“Hace varias semanas me encontré en un lugar que hacía mucho no transitaba: el de estar buscando trabajo. Actualicé mi CV con las recomendaciones que me dieron en esta red (¡gracias!) y me propuse escuchar, aprender y repensar”, escribió en su publicación titulada "Buscar trabajo también es aprender".
También recordó que este es su segundo mensaje en ese sentido. En agosto ya había adelantado que se quedaría sin trabajo en diciembre, cuando se realice el recambio en el Congreso.
Relató que, en este tiempo, se reunió con personas que atravesaron procesos de reinvención similares tras dejar la función pública. “Me reuní con personas que atravesaron procesos similares: que se reinventaron después de años de vida corporativa o que pasaron del sector público al privado. Conversé con Isela Costantini, Susana Malcorra, Liliana Parodi, Patricia Jebsen, Adrian Herzkovich y Leo Piccioli. Escuchar sus experiencias fue inspirador: todos compartieron aprendizajes valiosos y se convirtieron en grandes fuentes de consulta para esta nueva etapa”, comentó.
Luego, Vidal agregó que también se encontró con empresas de diferentes rubros “para pensar juntos posibles proyectos”. Mencionó a “Think Thanks o Winclap, hasta más jóvenes como ETHIX o Stefanini Group”, y destacó que aún le quedan “muchas otras personas por mencionar” que fueron valiosas en este proceso.
Fue en ese contexto cuando Vidal reflexionó sobre las barreras del mercado laboral para las personas mayores de 50 años. “En ese camino confirmé algo que muchos saben pero pocos dicen: encontrar trabajo después de los 50 no es fácil”, aseguró.
Para ilustrar su punto, señaló un dato preocupante: “En la última feria de empleo que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, de 1800 búsquedas activas y 85 empresas, solo cuatro buscaban perfiles mayores de 45”.
“Quizás mi próximo paso sea crear mi propia empresa”
A partir de esa experiencia, Vidal consideró que su futuro podría no estar en volver a emplearse, sino en emprender. “Ese dato me hizo pensar que quizás mi próximo paso no sea volver a emplearme, sino crear mi propia empresa de servicios, ofreciendo al sector privado todo lo que aprendí... pero desde otro lugar”, sostuvo.
La exdiputada también contó que descubrió “otro camino posible”, el de los directorios y boards, donde podría acompañar “transformaciones con valores”, una temática que -según dijo- siempre la motivó tanto en el ámbito público como en el privado.
“Todavía me queda mucho por recorrer. Empecé un curso (que me cuesta sostener por falta de tiempo), aún no fui a ver headhunters (cazatalentos) y, como cualquiera que empieza algo nuevo después de 25 años, tengo mis miedos y dudas. Pero di mis primeros pasos. Y eso, creo, es lo más importante”, finalizó.