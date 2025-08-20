María Eugenia Vidal: “Me quedo sin trabajo, tengo que ir al sector privado”

María Eugenia Vidal, diputada nacional, generó debate tras rechazar el acuerdo entre su partido, PRO, y La Libertad Avanza (LLA). Con la finalización de su mandato el 10 de diciembre, Vidal recurrió a la plataforma LinkedIn para expresar su incertidumbre sobre su transición al sector privado.
Vidal se mantuvo firme en su postura de que PRO debe seguir su identidad dentro del espectro político nacional, al rechazar así la alianza con los libertarios. Esta decisión llevó a la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires a considerar su futuro profesional fuera del ámbito político.
En su publicación de LinkedIn, Vidal compartió sus reflexiones. "El 10 de diciembre me quedo sin trabajo... Pero esta vez decidí no asumir ningún cargo. Porque elegí no ceder mis convicciones", escribió.
Vidal recordó su experiencia en 2019, cuando perdió la elección en la provincia de Buenos Aires, lo que la obligó a buscar oportunidades laborales en el sector privado. Durante ese tiempo, impartió clases, colaboró con organizaciones internacionales, brindó consultoría a empresas privadas y asesoró a organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, nunca tuvo un empleo formal en una empresa.
Búsqueda laboral en el sector privado
La diputada planteó preguntas a la comunidad de LinkedIn: "¿Cómo encararían ustedes esta búsqueda? ¿Qué miran cuando reciben un perfil que viene del sector público y quiere hacer la transición al privado?"
La decisión de Vidal se produjo en un escenario de tensiones internas dentro del PRO, que se intensificaron desde las elecciones presidenciales de 2023. La reciente alianza con LLA generó controversia, con figuras clave del PRO al aceptar las condiciones impuestas por el partido liderado por Javier Milei.
Vidal criticó públicamente el acuerdo entre Macri y Milei, afirmando: "No estoy dispuesta a ceder mis convicciones por una elección ni por un cargo". Subrayó la necesidad de una oposición constructiva que defienda las decisiones que beneficien al país, pero que también establezca límites y represente un estado funcional.
“Creo que la Argentina, en este momento, necesita una oposición constructiva, que defienda las decisiones que son buenas para el país desde el Congreso y desde todos los lugares posibles que tome el presidente, pero sin especular, como lo hice desde diciembre de 2023. Pero también que ponga límites, que diga que no y que represente un estado que funciona, donde tiene que funcionar, donde no se exija obediencia absoluta, donde no se insulte al que piense distinto, donde se apueste a la planificación, a los equipos, a la gestión, a la defensa de las instituciones”, había señalado.
"No negocio mis convicciones", enfatizó Vidal al reafirmar su compromiso con los valores del PRO y su intención de seguir trabajando dentro del partido. Tiene previsto apoyar a los miembros del PRO en el gobierno, colaborar con la Fundación Pensar para la renovación del partido y seguir expresando su opinión en el debate público.